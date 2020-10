Az Extraligában és a Magyar Kupában is a döntőbe jutás a cél

Az előző, koronavírus-járvány miatt félbeszakított idény első helyezettje, a Vasas Óbuda ellen kezdi meg vasárnap az Extraliga új idényét a tavalyi kiírásban 4. helyen álló Swietelsky-Békéscsabai RSE női csapata.

Tóth Gábor, a BRSE nyáron kinevezett vezetőedzője a héten záruló felkészüléssel kapcsolatban megjegyezte, hogy idén nem külföldi, hanem magyar topcsapatok ellen játszottak edzőmérkőzéseket.

– Apróbb zökkenőktől eltekintve – sérülés, kisebb betegség – jól sikerült a felkészülés, melyet tökéletes feltételek között a Békéscsabai Röplabda Akadémián végeztünk – jegyezte meg a 36 éves szakember, amely a tavalyihoz képest egy szinte teljesen kicserélődött játékoskerettel, új légiósokkal is dolgozik.

– Mind az öt külföldi játékos más rendszerből jött, az amerikai Lindsey Vander Weide hazájában például nem helyezik annyira a hangsúlyt a védekezésre. A hatalmas intelligenciával rendelkező szerb Marta Drpa is beilleszkedett, biztos pont a kezdő hatosban. Vegyes a keretünk, és szinte mindenki fiatal. Volt munkánk bőven, nem is vagyunk még készen, próbáljuk a mi stílusunkat megtalálni, de jó úton haladunk, még ha az nem is lesz mindig rövid és egyenes.

S hogy milyen ez a stílus?

– Támadószellemű, de fegyelmezetten védekező. Csapatunk magas, jó fizikumú, amit a pályán is demonstrálnunk kell – tette hozzá a fiatal vezetőedző.

A Békéscsabai RSE alapvető célja a most kezdődő Extraligában és a Magyar Kupában is az éremszerzés.

– Nem mondunk le a legfényesebb érem megszerzéséről sem, szeretnénk mindkét sorozatban döntőbe jutni – ecsetelte Tóth Gábor. – Ha az egészségügyi helyzet engedi, és végigmennek a küzdelmek, akkor az utóbbi évek legkiegyensúlyozottabb bajnoksága elé nézünk, a Vasas, a Nyíregyháza, a Kaposvár és a BRSE bárhol bármelyik csapatot legyőzheti. Végig ott kell lennünk a tűz közelében, nem lehet a szezon végére hagyni a csúcsformát, ezért nyilván lesz rajtunk nyomás. Ezen dolgozunk minden egyes nap, hiszen a klubunk eddigi eredményei is erre köteleznek bennünket.

A Vasas Óbuda elleni nyitányról Tóth Gábor így beszélt:

– Mindenkinek fontos a jó szezonkezdés. Egyik csapat sincs még teljesen készen, nem lesz topformában, de ennek ellenére mindkettő felkészült. Szoros, parázs csatára számítok vasárnap, amit a jobb fizikum fog eldönteni.

A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport+, a kezdési időpont 17 helyett 19 óra.