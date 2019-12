Az év felfedezettje lett a csabai edző

A békéscsabai Csarnainé Hegedűs Nóra a Centrál Média Csoport székházában vehette át a napokban az Év edzője díjat, amelyet a Well&fit életmódmagazin és Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártója hirdetett meg. A sportedző egy éven át viselheti az elnyert címet.

Csarnainé Hegedűs Nórában a kislánya mellett töltött évek alatt fogalmazódott meg az, hogy szeretné a leendő édesanyáknak is átadni a mozgás örömét. Azóta folyamatosan képzi magát, amit most a szakma is elismert, hiszen a sportszakemberekből álló zsűri őt választotta a legjobbak közé.

A sportedző arra a kérdésre, hogy miért nevezett a megmérettetésre, egy kedves történetről számolt be.

– Még a tavalyi verseny idején írt rám egy korábban nálam tornázó kismama, hogy valamiért nem talál engem az Év edzője nevezettjei között, pedig szeretne rám szavazni. Idén újra írt nekem: „remélem, ezúttal már tudok rád szavazni”. Nem sokkal ezután elolvastam a versenyre való jelentkezés feltételeit, amelyeknek minden szempontból megfeleltem – emlékezett vissza.

Miután kitöltötte a jelentkezési lapokat, hónapok teltek el, majd októberben meglepve olvasta, hogy felkerült az edzők TOP5-ös listájára. Amikor ez kiderült, írnia kellett egy önéletrajzot és egy motivációs levelet, ami alapján a szakmai zsűri végül őt hozta ki győztesként.

– Az év edzője versenyen több kategóriában is hirdettek nyertest, de kizárólag az én kategóriámban volt az, hogy nem a közönség szavazott, hanem szakmai zsűri döntött. A bírák között ráadásul olyan szakemberek neve is szerepelt, akik nap mint nap motiválnak engem, többek közt, Rubint Réka, Kiss Virág és Szentgyörgyi Rómeó. Így különösen nagy öröm volt számomra, hogy szerintük a kategóriámban én vagyok a legjobb – fogalmazott.

A díj átadásakor – mint mondja –, mindenki nagyon közvetlen volt, a ceremónia előtt pedig a példaképeivel is volt alkalma beszélgetni, majd a plakett és az utalvány átvétele után beszéddel is készülnie kellett.