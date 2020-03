Az Előre Úszó Klub áll az éremtáblázat élén

A közelmúltban Békéscsabán, az Árpád Fürdőben rendezte meg az Előre Úszó Klub hosszútávúszó versenyét, amellyel kezdetét vette a Békés megyei úszóbajnokság. A Szezonnyitó-Maraton névre keresztelt viadalon nyolc klub, százhatvankét fiatalja állt rajtkőre.

A megyei bajnokság első fordulójára a Gyulai Várfürdő, a Triton SE Gyula, a Békési Úszó Klub, a Tótkomlós ÚE, a Gyomaendrőd Úszóklub, és Orosháza ÚE versenyzői neveztek a házigazda Előre ÚK mellett. A délelőtt folyamán 400, 800 és 1500 méteres távokon mérhették fel a versenyzők az alapozó munkájuk eredményét. Ezúttal a 11 évesek, és idősebbek léptek rajtkőre.

– Az elsődleges cél a megközelítőleg egyenletes száz méterek teljesítése volt, ami gyakorlatilag sikerült is – tudtuk meg Szarvas Jánostól, az Előre ÚK edzőjétől, a verseny egyik főszervezőjétől. – Az időeredmények azt mutatták, hogy a hosszabb távokon a holtpont után is sikerült beállni egyenletes tempóra. Sokan örülhettek egyéni csúcsnak, és ami talán még fontosabb, hogy számos aranyjelvényes időeredmény, és országos bajnoki szint is született.

Délután a 10 évesek és fiatalabbak már egy kicsit rövidebb távokra készülődtek, de azért 200 méteres gyorsúszásban ők is felmérhették az állóképességüket. Elég pörgős verseny volt ez számukra, hiszen alig több mint két óra alatt kellett mindent teljesíteni, és a végén még egy mix váltó is várt a legjobbakra.

– Itt is számos egyéni csúcsot, aranyjelvényes időt, és országos bajnoki szintet úsztak a fiatalok. Dicséretesen jól versenyeztek a belvárosi uszodában készülő előkészítő csoportjainknak apróságai is, akiknek ez a viadal már nagy versenynek számított, de minden gond nélkül teljesítették a különböző távokat – zárta értékelőjét Szarvas János.

Békés megyei győztesek

Fiúk:

50 m hát (2010-es születésűek): Kendrella Máté (Békési ÚK) 42,19. (2011): Abrudán Gábor (Gyulai Várfürdő) 42,18, (2012). Domokos Milán (Bcs. Előre ÚK) 51,46. (2013): Juhász Dániel (Gyulai Várfürdő) 1:00,21.

100 m mell (2010): Kendrella Bence (Békési ÚK) 1:36,93. (2011): Dávid Olivér (Orosháza ÚE) 1:48,03.

200 m gyors (2010): Kendrella Bence 2:54,00. (2011): Dávid Olivér 2:57,21.

400 m gyors (2009): Kis Norbert (Békési ÚK) 5:35,36.

1500 m gyors (2003-05): Antal András (Orosháza ÚE) 17:25,63. (2007): Szász Máté (Bcs. EÚK) 19:01.21. (2008): Reisz Nándor (Bcs. EÚK) 19:26,15.

Lányok:

50 m mell (2013): Acsai Csilla (Tótkomlósi ÚE) 1:05,96.

50 m hát (2010): Perza Berta (Bcs. EÚK) 39,69. (2011): Hajdú Boglárka (Tótkomlós ÚE) 45,25. (2012): Gál Kincső (Gyulai Várfürdő) 52,54. (2013): Koncz Fanni (Bcs. EÚK) 1:03,41.

200 m gyors (2010): Nagy-Benedek Izabell (Bcs. EÚK) 2:41,71. (2011): Varga Lili (Békési ÚK) 3:09,52.

400 m gyors (2009): Petri Borbála (Gyulai Várfürdő) 5:50,68.

800 m gyors (2007): Bogár Viktória (Orosháza ÚE) 10:01,35. (2008): Asztalos Antónia (Bcs. EÚK)11:00,72.

1500 m gyors (2005): Szász Anna (Bcs. EÚK) 18:19,18.

4×50 m mix váltó: Békéscsabai Előre ÚK (Perza Berta, Nagy-Benedek Izabell, Kiss Péer, Mészáros Márton) 2:26,30.

Az éremtáblázat élcsoportja: 1. Békéscsabai Előre ÚK (10 arany 11 ezüst, 12 bronz), 2. Békési Úszó Klub (5, 5, 3), 3. Gyulai Várfürdő (4, 2, 4).