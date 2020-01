Aláírt Orosházán a török válogatott kapus

Immáron hivatalos: a Kecskemét és a MOL-Pick Szeged elleni múlt heti felkészülési mérkőzéseken kapuba álló török válogatott Yunus Özmusul a tavaszi szezonban az Orosházi FKSE-Linamar férfi kézilabda-csapatában folytatja pályafutását.

Kapusposzton megerősödve vág neki az NB I.-es bajnokság tavaszi szakaszának az Orosházi FKSE-Linamar együttese. A török válogatott 31 esztendős rutinos kapusa, Yunus Özmusul ugyanis kedden aláírta szerződését a kiesés ellen harcoló Orosházi FKSE-vel.

A kapuvédő a törökországi Eskişehir városában született, a Maliye Milli Piyango SK, az ankarai İl Özel İdare SK, majd az isztambuli Beşiktaş csapataival már fiatalon bemutatkozhatott a Kupagyőztesek Európa Kupájában, az EHF-, és a Challenge-kupában is. A 2014–15-ös szezonban a Beşiktaş színeiben a Bajnokok Ligájában is lehetőséget kapott, majd 2015 májusában a Bundesligába, a TVB 1898 Stuttgart csapatához igazolt, ahol 30 mérkőzésen állt a kapuban. Egy év elteltével Özmusul visszatért a török bajnok Beşiktaş gárdájához, amellyel ismét a BL-ben szerepelhetett. Az isztambuli együttessel öt győzelmet és egy döntetlent értek el a csoportkör során, a hálóőr két gólt is szerzett.

A kereken két méter magas, 100 kilogrammos játékos 2017-től Izmir városában, a Göztepe csapatánál folytatta pályafutását, ahol két évet töltött és bajnoki bronzot is szerzett, majd a görög ezüstérmes AEK Athén sorait erősítette egészen 2019. novemberéig, amikor felbontották szerződését.

A 2019. október 27-i Belgium–Törökország világbajnoki kvalifikációs mérkőzést követően a győztes török válogatott tagjai – köztük Yunus Özmusul is – katonai tisztelgéssel fejezték ki szolidaritásukat a terroristák ellen harcoló török katonák iránt, ami a görög közvélemény és az AEK szurkolói körében nagy felzúdulást keltett, így a klub vezetői Özmusult pénzbüntetésre kötelezték, szerződését előbb három hónapra felfüggesztették, majd felbontották, annak ellenére, hogy a játékos elnézést kért a történtekért.