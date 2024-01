A tematikához illeszkedve fánkkészítő gépet sorsoltak ki azok között, akik az extra napon látogattak el a Centerbe.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a napok nagyon beválnak, sokan tudatosan figyelik a progamfüzetet. Tudják, mely napokon segíthetnek duplán, a kiemelt alkalmakkor ugyanis a megszokott módon egy-egy helyi, vármegyei civil egyesületet is mindig támogatunk a bevételből. Ezúttal a Megújuló Békés Megyéért Egyesületre esett a választásunk, a szervezetnek 150 ezer forint értékű adományt adtunk – sorolta Szabó Rita. Hozzátette, a Plazma Centerben ismét teltház volt, közel négyszáz plazmaadó vett részt az extra napon.

– Januárban további újdonságokkal készülünk. A rendszeres plazmaadók alapjuttattása megemelkedett, 10 ezer forintról indul az első plazmaadás, az összeg pedig fokozatosan emelkedik a havi plazmaadások számától függően. A meglévő más akcióink is tovább futnak, a vidékieknek minden egyes alkalommal plusz ezer forintot fizetünk, ezzel is hozzájárulva a bejárás költségeihez – sorolta. A marketing referens elárulta, kiemelt esemény lesz még ebben a hónapban a Hősök Napja, amikor plusz ezer forinthoz jutnak a plazmaadók. Hangsúlyozta, a plusz juttatások egymásra épülnek, sőt össze is vonhatók.

– Aki januárban 11 és 14 óra között érkezik plazmát adni, szintén ezer forinttal többet kap. Január 22-én megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról, felhívtuk az alkalomra a plazmaadóink figyelmét, akiknek ajándékot is adtunk, logózott jegyzetfüzettel leptük meg őket. Január 24-én Szerencse Szerda extra napot tartunk: minden plazmaadó kaparós sorsjegyet kap, sőt napi nyereményként egy ruhagőzölő vasalót sorsolunk ki közöttük. Készülünk a februárra is, töretlenül várjuk a leendő plazmaadókat, akik még nem jártak nálunk, de szívesen segítenének másokon. Az alkalmassági vizsgálat ingyenes, teljes körű, személyre szabott egészségügyi állapotfelmérést jelent. Vérvétellel zárul, amint ennek megvannak az eredményei, eldől, jöhet-e az illető plazmát adni. Most a szűrésért 5000 forintot fizetünk, a vidékieknek plusz ezer forint is jár ezen felül. Az érintettek az első alkalomkor megnézhetik a Centrumot, megismerhetik a személyzetet, a közeget, el tudják dönteni, szeretnének-e plazmaadóvá válni – sorolta Szabó Rita.

Az önkéntes plazmaadásért farsangi fánk is járt

Fotó: Bencsik Ádám

A Megújuló Békés Megyéért Egyesület elnöke, Matuz Ádám elmondta, a szervezetük 2018 októberében jött létre Dél-Békésben, mezőkovácsházi székellyel, de a vármegye szinte minden településén jelen vannak, segítenek.

– Fő profilunk a karitatív segítségnyújtás; gondolunk a rászorulók családokra, az egyedülálló idősekre, a hátrányos helyzetű gyermekekre, akiket rendszeresen támogatunk tanszercsomaggal, segélycsomaggal. Vannak kulturális, közösségépítő programjaink, szemétszedő akcióink, kreatív foglalkozásaink, jótékonysági futóversenyünk. Örömmel és tisztelettel vettük, hogy a Plazma Center ránk gondolt, az ünnepekkor ugyanis több akciónk is sikerrel futott. Kimerítettük a lehetőségeinket, a január pedig csendes hónap, tehát a legjobbkor jön az adomány. Az összegből tartós élelmiszereket vásárolunk majd, ami körülbelül 30-40 család hétvégi étkezéséhez jelent biztosítékot. Sokan éppen csak kiesnek a szociális ellátórendszerből, nekik különösen fontos egy-egy megmozdulásunk – részletezte. Matuz Ádám hozzátette, több tagjuk rendszeres plazmaadó, ő maga is mindenkit buzdít a plazma- és véradásra. Úgy véli, a segítség fél órányi-órányi aktív kikapcsolódást is jelent.

Szabó Rita hozzátette, minden plazmaadónak kötelező évente egyszer vért adni is, teljes véradáson részt kell venni az előírások és a lojalitás jegyében. A kettő tehát kéz a kézben jár, és a plazmaadók könnyebbsége, hogy a véradásra is lehetőségük nyílik a Plazma Centerben havi egy alkalommal.