Pénzügyi pozíciók Szolnokon

A pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör egy tipikus lehetőség a pénzügyi álláskategórián belül, amelynek felbukkanására többek között a SzolnokAllas.hu kínálatában is volt példa. Egy ilyen állás betöltőjére meglehetősen változatos feladatok várnak, egy pénzügyi-számviteli ügyinéző ugyanis többek között a pénzügyi dokumentációk kezeléséért, a havi és éves zárási feladatokban való közreműködésért, továbbá a szállítókkal és vevőkkel való kapcsolattartásért is felel. Emellett a munkakör részeként igény mutatkozhat különböző pénzügyi elemzések összeállítására is, támogatva ezzel a vezetőség és a döntéshozók munkáját bizonyos kérdésekben.

A SzolnokAllas.hu kínálatában a mérlegképes könyvelői állások ugyancsak visszatérő szereplőnek számítanak. Ez a pozíció talán az egyik legismertebb pénzügyi munkakör. Feladataik egyebek mellett a számlák és bizonylatok rögzítése, a hatóságok felé történő adatszolgáltatás, az éves beszámoló elkészítése, valamint az adóbevallások összeállítása. Emellett rendszeres kapcsolatban állnak a vállalkozás vezetőjével, és tájékoztatják a könyvelést és adózást érintő törvényi változásokról.

Végezetül pedig a munkaügyi- és TB ügyintézői lehetőségekről is érdemes említést tennünk, hisz ezek megjelenésére szintén volt már példa a szolnoki állásoldal felületén. A munkakör ez esetben is meglehetősen változatos, hisz többek között a munkajogi ügyek kezelését, a be- és kiléptetésekkel kapcsolatos ügyintézést, a munkavállalói nyilvántartások vezetését, továbbá a bér- és juttatások kifizetésének felügyeletét is magában foglalja. Mindezen teendők természetesen rengeteg dokumentációs munkával is együtt járnak, ideértve például a munkaszerződések, a munkaügyi, továbbá a TB dokumentációk kezelését is.

A pénzügyi pozíciók betöltésének feltételei

A pénzügyi álláslehetőségek kapcsán meglehetősen változatos követelményekkel találkozhatnak az álláskeresők. A szakirányú, sokszor az adott területre specializálódott (pl. munkaügyi- és TB ügyintéző, könyvelő stb.) végzettség jellemző elvárás, ami mellett a tapasztalatra vonatkozó követelmények is gyakran megjelennek. Ezenkívül a magasszintű MS Office-használat, a vállalatirányítási rendszerek használatában való jártasság (pl. SAP), továbbá a tárgyalóképes idegennyelv-tudás (főként angol) is szükséges lehet egy-egy pénzügyi pozíció betöltéséhez.

Ahogy szükségesek lehetnek bizonyos személyes kvalitások is. Ilyen például az analitikus gondolkodásmód, végtére is főként számokkal és adatokkal kell együtt dolgozni a munka során. Fontos emellett a részletesség, az alaposság és a pontosság is, hisz egy-egy hibának súlyos következményei lehetnek. Az elemzőképesség szintén elengedhetetlen annak érdekében, hogy a munkavállaló képes legyen következtetéseket levonni az adatokból. Végezetül pedig a kommunikációs- és együttműködő képesség sem maradhat el, mivel a pénzügyesek jellemzően csapatokban dolgoznak, ahol fontos a hatékony kooperáció.