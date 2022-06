– A Zöldboltocska rengeteg kincset rejt azok számára, akik szeretnék otthonukban mellőzni a vegyszereket. Hogyan kezdődött a családi vállalkozás története?

– A férjem szülei nyitották meg a boltot a Kazinczy utcában, majd 2014-ben költöztek át a Munkácsy utcába. Ők tavaly decemberben kérdezték meg tőlünk, hogy szeretnénk-e átvenni az üzlet irányítását, mi pedig örömmel igent mondtunk. Mivel már több éve itt vagyok a boltban, tudtuk, mire vállalkozunk, láttunk benne fantáziát.

– Végül februárban vették át az üzletet, hogyan látja az elmúlt pár hónapot?

– Minden kezdet nehéz, de mindkettőnkben meg van a tenni akarás, amit az elért eredmények is alátámasztanak. Ez idő alatt sikerült kibővítenünk a bolt vásárlókörét, ami annak is köszönhető, hogy online is elérhetővé váltunk. A közösségi oldalunkon már több mint ötezren követnek, van aki rendszeresen ír nekünk és rendel különböző termékeket Sopronból. És a weboldalunkat is egyre többen látogatják, használják. A házhozszállítás is megoldott a megyében, illetve többen bolti átvétellel rendelik meg a környezettudatos csomagjukat, így azonnal átvehetik nálunk a kinézett termékeket.

– Milyen kérdésekkel, problémákkal keresik fel az üzletet?

– Több mint 700 termék van nálunk. Először mindig megbeszéljük, milyen megoldási lehetőségek vannak az adott problémára. Sokan meglepődnek, mennyi vegyszermentes takarítószer létezik, amelyekkel környezettudatosabban tarthatjuk tisztán az otthonunkat. Illetve a nálunk is kapható, Veszprémben gyártott vitaminokat is egyre többen keresik. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Például nemrég járókerettel jött be hozzánk egy néni, aki a térdízületeire keresett valamit. Kollagént és más vitaminokat ajánlottunk neki, és pár hónap múlva már keret nélkül jött be hozzánk megköszönni a segítséget. Illetve a hazai cég vaskészítményét is sokan keresik, több megyei orvos kifejezetten ezt ajánlja a vashiányos betegeinek.

– Ön miként látja ezt, mennyire ismerik a környezetkímélő megoldásokat az emberek?

– Egyre többen próbálnak vegyszermentesen élni a hétköznapokban, például sokan saját maguk készítik a szappanjaikat, amihez minden alapanyag beszerezhető nálunk. Illetve előfordul, hogy pedagógusok kérik, meséljünk a gyerekeknek a környezettudatos megoldásokról. Volt hogy az osztályfőnök bejött és mondta, hogy osztálykiránduláson vannak, és szeretné, ha kicsit beszélgetnék a gyerekekkel a vegyszermentes tisztítószerekről. A végén pedig a tetra pak italos dobozból készült WC papírt is megmutattam nekik.

Elérhetőség:

Zöldboltocska

Békéscsaba, Munkácsy utca 2-4.

Telefonszám: +3670/424-4934

Hétköznapokon: 8:30-17 óráig

Szombaton: 8-12 óráig

Weboldal: www.tudatosboltocska.hu