Alig több mint egy hónap telt el azóta, hogy a NATO-csúcs utáni sajtótájékoztatóján Emmanuel Macron bejelentette, hogy egy eddig nem látott élelmiszerválság felé haladunk, most úgy látszik, beigazolódik a francia államfő jóslata. A francia elnök március végén felhívta rá a figyelmet, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna jelentős élelmiszerexportőr, a két ország közti háború pedig azzal a következménnyel fog járni, hogy példátlan hiány lesz alapvető élelmiszerekből és alapanyagokból

Április végén több francia lap is arról számolt be, hogy attól tartva, hogy nem lesz a boltokban elég napraforgóolaj, az emberek pánikvásárlásba kezdtek, aminek az lett az eredménye, hogy valóban kiürültek az étolajos polcok az üzletekben. Az lsa-conso.fr nevű lap április elején azt írta, hogy a franciák sokkal nagyobb készleteket halmoznak fel otthon az alapvető élelmiszerekből, mint a koronavírus miatti karantén idején.

Április 4. és 11. között valóságosan megrohamozták a vásárlók a boltokat Franciaország-szerte, lisztből 57,4 százalékkal, étolajból pedig 55 százalékkal többet vásároltak, mint 2021 azonos időszakában.

A francia E.Leclerc nevű élelmiszeripari kiskereskedelmi áruházlánc stratégiai tanácsának vezetője, Michel-Edouard Leclerc április elején úgy nyilatkozott a BFMTV hírportálnak, hogy sem tésztából, sem olajból nincs az országban hiány és a napraforgóolaj készletek júniusig egészen biztosan kitartanak, a boltokban készült felvételek azonban ennek az ellenkezőjéről tanúskodtak. A Le Parisien nevű lapnak nyilatkozott több vevő is, akik elmondásuk alapján már napok óta hiába keresnek az üzletekben étolajat, mindenhol csak üres polcokat találnak. A stáb több városba is ellátogatott, de minden szupermarketben csak hűlt helyét találták a napraforgóolajnak. Az egyik boltban lévő kiírás szerint bizonyos márkájú étolajok pillanatnyilag nem elérhetőek és a zavartalan áruellátás érdekében a maximálisan megvásárolható mennyiséget háztartásonként hat literre korlátozták. A riporter által levont következtetés szerint a hiány oka az ukrán háború, mivel Franciaországba két nagy exportőrtől érkezik napraforgóolaj, ez a két ország pedig nem más, mint az egymással február vége óta háborúban álló Oroszország és Ukrajna.

Az étolaj hiány azonban nem csak a lakosságot sújtja, az éttermeket üzemeltető vállalkozók is nagy bajban vannak miatta, egy vendéglátós, Souheyla arról beszélt a France Info hírportálnak, hogy 30-ról 108 euróra nőtt az általa használt 25 literes olaj ára, ami olyan mértékű növekedés, hogy a két sültkrumplis standjából az egyiket be kell zárnia. A fiatal nő elmondása alapján a drágulás mellett az is megnehezíti a dolgát, hogy egyre nehezebb beszerezni az étolajat, illetve az éttermesek helyzetét tovább rontja a zöldségek és gyümölcsök árának növekedése is.

Az étolaj drágulása azonban még nem minden, a Le Figaro nevű lap számolt be róla, hogy Franciaországban egy fontos alapanyag, a mustár is hiánycikk lett az utóbbi időben. Laurent Philippot újságíró Twitter-bejegyzéséből kiderül, hogy két áruházban is üresen találta a mustáros polcokat.

Egy másik újságíró, Ariane Nicolas bejegyzése alapján nem csak étolajból és mustárból van hiány a franciaországi üzletekben, hanem néhány tésztaféléből is. Az újságírónő az ország nyugati részén lévő Charente megyében töltött három napot és arról számolt be, hogy több emberrel is beszélgetett a fent említett élelmiszerek hiányáról, ami sokakat aggaszt.

A Le Figaro cikke alapján a mustárhiány oka az, hogy a vetőmag termelőknek komoly nehézségeik vannak, Kanadát, a világ legnagyobb termelőjét 2021-ben súlyos szárazság sújtotta, melynek következtében a termelés két év alatt jelentősen visszaesett, a 2020. augusztusi 135 000 tonnáról 99 000 tonnára csökkent. Tovább rontja a helyzetet az, hogy egy másik jelentős mustárbeszállító Oroszország, amelyet pénzügyi és gazdasági szankciókkal sújt Európa Ukrajna megszállása miatt, így az orosz mustár is eltűnt a boltok polcairól. A franciaországi gyártás esetében sem túl rózsás a helyzet, a 2016-os 12 000 tonnáról mára 4000 tonnára esett vissza a mennyiség, az ár pedig ugrásszerűen megnőtt, tonnánként 800 euróról 1300 euróra drágult a mustár. A helyzet odáig fajult Franciaországban, hogy

még Dijonban, a mustár fővárosában is válságba került az ágazat.

Ezzel azonban még mindig nem ért véget a francia élelmiszerhiány, az Rtl számolt be róla, hogy importálni kell a halat, mivel több fogy belőle, mint amit ki tudnak fogni a halászok. A lap úgy tudja, hogy a franciaországi halhiány egyik oka a nagy mennyiségű fogyasztás, míg világviszonylatban az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) 2018-as adatai szerint személyenként évi 20,5 kg tengeri halat fogyasztottak az emberek, addig ez az arány a francia lakosság esetében fejenként 33,5 kg, ami jócskán meghaladja az átlagot. A másik ok az, hogy a franciák elsősorban három fajta halat fogyasztanak, lazacot, tőkehalat és tonhalat. Franciaország Európa vezető lazacfogyasztója, ám az országban csak egyetlen lazacfarm működik, Cherbourgban, melynek a termelése nem képes kielégíteni a fogyasztói igényeket.

Különböző okai vannak tehát a franciaországi élelmiszerhiánynak, de nagyon úgy tűnik, hogy beigazolódhat Emmanuel Macron jóslata azzal kapcsolatban, hogy a világnak hamarosan egy eddig nem látott válsággal kell szembenéznie.

