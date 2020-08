Nemcsák Károly főszereplésével ma este látható a Feketeszárú cseresznye

Ma tűzi műsorára a szenvedélyről és hazafiságról szóló Feketeszárú cseresznye című előadást a Gyulai Várszínház. Hunyady Sándor 1930-ban írt drámájának egyik főhősét Nemcsák Károly eleveníti meg. A darabról a Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, színházigazgató mesélt.

Nemcsák Károly kiemelte, az idén kilencvenéves mű, a Feketeszárú cseresznye ma is aktuális. A színész hozzátette, a fővárosi József Attila Színházban 2012 őszén mutatták be hivatalosan a darabot, de már korábban is eljátszották a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Nemcsák Károly elmondta, a darab Bácskában, Újvidéken játszódik, itt él feleségével az általa megformált szerb földbirtokos. Hozzátette, a magyarok regnálnak még a Trianon előtti időszakban, de az 1920. június 4-ei békediktátum után minden megváltozik.

– Kiderül, hogyan reagálnak a történelem viharaira az emberek, tudnak-e egyáltalán embernek maradni ezekben a nehéz időkben – emelte ki a színész. Hozzáfűzte, a történet tovább bonyolódik egy érzelmi szállal. Kialakul ugyanis egy szerelmi háromszög, amely Dusán életét is gyökerestül felforgatja, s körvonalazódik, deformálják-e a külső történések és a személyes körülmények az ott élők magatartását. Nemcsák Károly elmondta, a rendezés eredményeképpen a darab nem ítélkezik sem emberek, sem nemzetek felett, meghagyja minden szereplő méltóságát.

– Vannak, akik a nehéz időkben jól döntenek, és vannak jellemtelenebbek, akik máskor is méltatlan eszközökhöz nyúlnak – húzta alá a színművész.

Megtudtuk, a darabbal a színészek bejárták már a régi Nagy-Magyarország egy részét, ami az előadóművészeknek is fontos mérföldköveket jelentett. Nemcsák Károly elárulta, a drámával két alkalommal is kimozdulhattak a határainkon túlra: 2018-ban a Partium öt nagyvárosában adták elő a darab jeleneteit, 2019-ben pedig Déván, Aradon, Temesváron, Újvidéken, Pozsonyban és Szabadkán is belebújhattak a Feketeszárú cseresznye főhőseinek bőrébe.

– Személyesen láthattuk és testközelből érzékelhettük a kisebbségi lét nehézségeit. Nem lehetett nem észrevenni, hogy a határon túliak a megpróbáltatásaik ellenére mennyire őrzik a magyar identitásukat.

A színész elmondta, az emberi kapcsolatok erősségéről és a józanságáról is szól a dráma, és a mostani járványhelyzet is lehet példa egy-egy nehezebb időszak lelki próbatételeire. Véleménye szerint ilyen helyzetekben érdemes a fontos kérdéseken elmélkedni és a történteket rendszerbe tenni.

Arra a kérdésre, hogy a színészi szerepeket hogyan lehet összeegyeztetni az színházigazgatói feladatokkal, Nemcsák Károly elmondta, a napi próbák mellett direktorkodni nem egyszerű feladat, de a József Attila színházban olyan professzionális csapat veszi körül, amely a terhek egy részét leveszi a válláról.

Beszélgetésünkben Békés megyét is érintettük, a színész elmondta, sok szép élményt gyűjtött itt, Gyulán és Csabán is vendégszerepelt már. A megyeszékhelyen legutóbb tavaly láthatta a közönség, a március 15-ei ünnepségen lépett fel. Főiskolás korában, később pedig a Radnóti és a Nemzeti színház társulatával is járt megyénkben: játszott a Várszínházban is.