Huszárezredest alakít Gyulán

Pénteken a nagy ­sikerű Zenta című rockoperát láthatja a közönség Gyulán, a Várszínház tószínpadán. A darab a Soproni ­Petőfi Színház vendégelőadásában lesz látható, Deák Pál huszárezredes szerepét Vastag Tamás játssza. Általa egy kicsit bepillanthattunk a kulisszák mögé.

Vastag Tamás elmondta, a magyar történelem egyik legnagyobb pillanatáról, győzelméről szóló rockopera egy fontos, törökökkel szembeni győztes csatára emlékezteti a nézőket úgy, hogy főként állapotokat, képeket, helyzeteket mutat be. Hozzátette, hogy a török hadak térdre kényszerítése során híres történelmi figurák elevenednek meg a darabban, és bekerült egy lágyabb, fikciós szerelmi szál is a történetbe.

– Deák Pál magyar huszárezredes szerepe rengeteg érzelmi töltetet jelent számomra: a véres háborúban a társak elvesztése nyomán felkavaró és keserves érzések születnek bennem, aztán szembesülnöm kell azzal is, hogy néhány, általam nagyra becsült ember a háborúban épp a másik oldalon áll. Közben még a történet legelején szerelembe is esek egy francia lánnyal – fejtette ki a színész. Elárulta, a darabban jól kirajzolódik, hogy a háborúban nem jók és rosszak vívnak egymással, hanem tulajdonképpen mindkét oldalon ugyanazok állnak.

– A történet elején egy bizakodó, ambiciózus, feltörekvő és tehetséges katonából a csata végére egy kiábrándult, kiégett, megtört ember leszek – tette hozzá. Vastag Tamás elmondta, Deák Pál személyisége nagy ívet jár be a művészi játék során, és ez a színészi átélés miatt sokszor megterhelő a léleknek. Kiemelte, hogy az apokalipszis lovasai a rockoperában lévő dalok, képek, zenék és balettbetétek segítségével jelennek meg, s a néző képzeletére is nagy szükség van az események nyomon követéséhez. Hozzáfűzte, neki is időbe telt, mire minden jelenet üzenetét mélyebben át tudta érezni.

– A várszínházi előadást nagyon várom, Békés megyében sok időt töltöttem, barátokat szereztem, itt volt az első színészlakásom, mindig szívesen látogatok az Alföldre – árulta el a színész. Kiemelte, színházi karrierje elején Békéscsabán több darabban is játszott, a Monte Cristo grófja, a Diótörő és Frank Sinatra Hang című darabja egytől egyig élménydús időszakot jelentett számára.

Kérdésemre, hogyan vészelte át a koronavírus-járvány miatti hosszabb kényszerszünetet, elmondta, hogy a kezdetekkor élvezte a pihenést, szüksége is volt a kikapcsolódásra, később azonban, amikor a sokadik hónap telt el színház és közönség nélkül, anyagilag és lelkileg is egyre megterhelőbbnek érezte a helyzetet.

– Az énekesi karrieremet is háttérbe szorítottam a koncertek elmaradása miatt, de később mindenképp szeretném, ha a színészet és az éneklés egyenlő arányban lenne jelen az életemben – mondta Vastag Tamás. Hozzá­tette, azért nem tétlenkedett, az elmúlt időszakban rengeteg anyagot, érzést és gondolatot gyűjtött, verseket írt, amiket majd dallamokkal tud támogatni, felhangolni. Elmondta azt is, hogy a családjával, feleségével töltött időt végig ajándéknak tekintette, rengeteget kertészkedtek, kutyáztak, bicikliztek a fiaival, akik így most kicsit apásabbak lettek.