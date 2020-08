Az egyik legsikeresebb évadon van túl a Várszínház

A Gyulai Várszínház egyik legeredményesebb és legsikeresebb nyári évadán vagyunk túl – hangsúlyozta a szezonértékelő hétfő délutáni sajtótájékoztatón dr. Elek Tibor. A teátrum igazgatója az eseményen bemutatta a Várszínház leghűségesebb nézője címet idén elnyert dr. Körmendi Saroltát. A hölgy az idei negyvenkettőből húsz előadást tekintett meg.

A Várszínház nyári évadában negyvenkét előadást, köztük hét bemutatót láthatott a közönség – sorolta a számokat a sajtótájékoztató elején dr. Elek Tibor. – A felolvasószínházi darabot is beleértve öt saját bemutatónk volt, két előadást pedig az Erdélyi Héten tekinthettek meg először a nézők. A Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódva tizennégy külhoni magyar társulat és előadó mutatkozott be.

A teátrum követte legrégebbi, legnemesebb hagyományait azzal, hogy tizenhárom történelmi témájú előadást tűzött a műsorára. Szintén a színház tradíciót őrizték azzal, hogy tizenhat kortárs magyar szerző művét mutatták be. Három gyermekelőadást nézhettek meg a legkisebbek, illetve a családok, amiből két ingyenes bábelőadás volt. Emellett a Kárpát-medencei Irodalmi Gála és Carmen is díjmentesen volt látható. Gondoltak azokra is, akik a járványhelyzet alatt nagyon sokat tettek, így kórházi és egészségügyi dolgozókat, szociális szférában tevékenykedőket és pedagógusokat, valamint nagycsaládosokat is meghívtak előadásokra, hogy így is megköszönjék helytállásukat.

Dr. Elek Tibor kiemelte: előadásaik többsége telt ház előtt zajlott, többször kellett pótszékeket is beállítaniuk. A Hair című musical esetében két előadást kellett tartani a nagy érdeklődés miatt, emellett ugyanilyen okból két bemutató főpróbáját is megnyitották a közönség előtt. Az igazgató nagyon pozitívnak nevezte mind a nézők részéről érkezett visszajelzéseket, mind a sajtó megjelenéseket és a szakmai véleményeket. Kitért arra, hogy tizenkét beadott pályázatukból tíz már sikeresnek bizonyult, további kettőről még nem született döntés. Jegyeladásból származó bevételeik közelíti a tavalyi eredményeket, ami már csak azért is pozitív, mert négy előadás elmarad a járványhelyzettel összefüggésben. Mindennek értékét pedig csak növeli, hogy belépők árát igyekeztek alacsonyan tartani, hogy ezzel is ösztönözzék, motiválják a nézőket.

Dr. Elek Tibor ezt követően elmondta: a Gyulai Várszínház társadalmi és művészeti tanácsadó testülete a sajtótájékoztató előtt tartotta ülését. A grémium a Sík Ferenc díjra a Pornó – Feleségem története darab zeneszerzőjét, Cári Tibort javasolja, aki emellett több darabban is közreműködött és önálló koncertet is adott. A Havasi István-díjra Tóth Augusztát terjesztették fel A kassai polgárokban nyújtott kiemelkedő szerepformálásáért. Az Őze Lajos-díjra pedig Sebestyén Hunort jelölik a Hamlet címszerepének eredeti és újszerű megformálásáért. A díjakról a végső szót a képviselő-testület mondja ki.