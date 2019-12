A legjobbak között mutatta be koreográfiáját a Tabán Táncegyüttes

Az elmúlt időszak legsikeresebb kortárs néptánc- és táncszínházi produkcióit mutatták be a minap a fővárosban, a Nemzeti Táncszínházban, köztük a békéscsabai Tabán Táncegyüttes Szimptóma című koreográfiáját, amivel korábban nívódíjat is kiérdemeltek.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincsen szilveszter! Itt megtalálja a legjobb virslis recepteket!

Farkas Tamás, a békéscsabai Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, koreográfusa elmondta, nemrég a fővárosban, a Nemzeti Táncszínházban egy – mondhatni antológiaszerű – válogatásként az elmúlt időszak legsikeresebb kortárs néptánc- és táncszínházi produkciói kerültek színpadra. Úgy véli, óriási megtiszteltetés, hogy a hét együttes között lehetett a Tabán Táncegyüttes is a Szimptóma címet viselő műsorával, ugyanis kevés vidéki táncegyüttes kap, kapott eddig fellépési lehetőséget a tánc világának patinás otthonában.

– A koreográfia elkészítését a kényszermunkatáborok és a holokauszt idejéből megmaradt naplók, az azok milyenségét részletező vallomások, leírások ihlették. Pontosabban azok a részek, amelyek szerint a foglyok nem csak a bezártság okozta traumával küzdöttek, hiszen rengeteg betegség kezeletlen maradt – fogalmazott Farkas Tamás. Hozzátette, vannak olyan betegségek, amelyek a test mozgására is kihatnak, ilyen több bőrbetegség mellett például a Tourette-szindróma, a Parkinson-kór vagy az SM, azaz a sclerosis multiplex.

Mint mondta, komolyan megérintette anyai nagybátyja, néhai Kurtucz Ferenc esete is, aki tíz éven át hordozta a Parkinson-kór tüneteit, a legapróbbaktól kezdve a legsúlyosabbakig, a vegetációig.

Emellett a romániai, Hargita megyei Gyergyóújfalu úgynevezett „bonkaferkói” tánca is hatott rá. Bonka Ferkó egy beteg, félszeg ember volt egykor, aki ennek ellenére szeretett táncolni, a maga módján ezt meg is tette. Az idős székelyek pedig megőrizték az utókor számára ezeket a mozdulatokat, és még most is eljárják egy-egy lakodalom végén – a laikusnak akár kissé nevetségesnek tetsző – „bonkaferkói” táncot. Farkas Tamás filmezte is ezt a tánctörténeti kuriózumot.

A „Szimptóma” koreográfusa Farkas Tamás és Farkas Ágnes volt, a mostani, fővárosi műsorban fellépett Szelezsán Rebeka, Farkas ­Ágnes, Harmati Patrik és László Richárd, valamint vendégművészként Fülöp Ádám. A zenét a Juhász zenekar készítette. Farkas Tamás köszönetet mondott a táncosoknak, mivel erőn felül teljesítettek, hangsúlyozta, a produkció fizikálisan és lelkileg egyaránt megterhelő számukra. A szereplők végig láncokhoz kötözve táncolnak, produkálják az egyes betegségek tüneteit.