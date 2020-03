Virtuálisan bejárhatóvá tette kiállítását a Nemzeti Galéria

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei, a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és a Vasarely Múzeum keddtől határozatlan időre bezárnak, ugyanakkor számos digitális tartalommal várják a közönséget – közölte az intézmény hétfőn.

A gyűjtemények a kényszerű bezárás alatt aktívan kívánják megosztani a közönséggel digitális tartalmaikat. A Szépművészeti Múzeum közleménye szerint hétfőtől virtuálisan bejárható a Magyar Nemzeti Galéria Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című kiállítása az intézmény honlapján, ahol már elérhető a Remekművek az oktatásban című oldal is.

A gyűjtemény fontos műveit bemutató felület a közoktatásban is jól hasznosítható történelem, magyar nyelv- és irodalom, valamint vizuális kultúra órákon. A Szépművészeti Múzeum oldalán is számos tematikus túra mutatja be a múzeum gyűjteményét.

A borítóképen Munkácsy Mihály Az agár című, 1882-es festményének részlete látható