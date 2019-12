Számos veszélyt rejt magában az online világ

A Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma, valamint diákönkormányzata a Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesülettel közösen, – preventív céllal – a digitális függőség kialakulásának megelőzéséről szervezett rendezvényt hétfőn délután az oktatási intézményben. Az eseményen előadást tartott dr. Zacher Gábor egyetemi docens, toxikológus.

A nagyszámú érdeklődőt dr. Rákóczi Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója és Skultétiné Barna Anita, az iskola igazgatója köszöntötte. A rendezvény elején a diákönkormányzat részéről elhangzott: kezdeményezték, hogy a békéscsabai iskolák közelében található zebrák elé kerüljenek olyan piktogramok, amelyek felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a zebrán való átkelés előtt – annak veszélyessége miatt – függesszék fel a digitális eszközök használatát.

A nyitóbeszédek után dr. Zacher Gábor lépett a fiatalok elé, aki Drakula a telefonban – digitális vérszívás elnevezéssel tartott érdekfeszítő előadást a megjelenteknek. A szakember az online világot a ma elérhető egyik legveszélyesebb tudatmódosítónak nevezte. Elmondta, ma már a legtöbb ember zsebében ott lapul a mobiltelefon, amely jóval többet tud, mint az a számítógép, amivel korábban eljutott az emberiség a Holdra és vissza. Beszélt arról, hogy az online világ mekkora veszélyt rejt az ifjabbak számára, kijelentette, ma már átlagosan majdnem négy órát töltünk aktív internetezéssel, sőt, a fiatalok jóval többet.

Dr. Zacher Gábor elmondta, a mai serdülők sokkal kevesebbet töltenek a barátaikkal, legalábbis azok valós énjével, fizikálisan. Problémaként jelölte meg, hogy az online jelenlét, elfoglaltság miatt nem alszanak eleget, amely teljesítményromláshoz vezet. Sokan lefekvés előtt is megnézik a közösségi médiát, az ott tapasztaltak pedig akár olyan hatással is bírhatnak, hogy az érintett még órákig nem tud álomba merülni. A szakember azt is felvetette, hogy ma már szinte minden kideríthető egy adott emberről az interneten; nyilvános az, hogy mit vásárol, mit eszik, mit iszik, hová jár szórakozni, mit olvas, ezeket pedig az érintettek sok esetben maguk osztják meg a világgal.

– Így megszűnik a magánélet – hívta fel a figyelmet a szakember, aki szerint nagy hatással lehetnek az ember életére a nyilvánossá tett információk. Példaként elmondta, ha valaki feltölt magáról egy fotót az lehetséges, hogy később a leendő állásába kerül, dr. Zacher Gábor szerint a munkáltatók egy-egy jelöltnek az interneten is utánanéznek. De veszélyesnek jelölte meg azt is, ha fiatalok kontroll nélkül tesznek publikussá magukról készült fotókat a világhálón.

Dr. Zacher Gábor szerint nagy kérdés, tudjuk-e kulturáltan használni az online világot, együtt tudunk-e ezzel úgy élni, hogy ennek csak a pozitív hozadékait tesszük magunkévá. Úgy fogalmazott, erről a témáról beszélni kell, mivel ma egy átlagos magyar fiatal a várható életéből hét évet csak azzal tölt el, hogy a közösségi médiával foglalkozik. Megjegyezte, ennek például jelenleg még nem lehet tudni a kimenetelét, a hatásai még nem ismertek.