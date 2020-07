Üvegből készítenek pazar épületelemet Orosházán

A kormány a versenyképesség-növelő támogatási programot 50 milliárd forintos kerettel indította el, melyre 806 vállalat nyújtotta be pályázatát. A támogató okiratot Tóth István, az OROSházaGLAS Kft. cégvezetője vette át. A vállalkozás 438 millió forintos beruházása esetében 219 millió forintos költségvetési támogatással számolhat. Az orosházi üvegipari cég több mint kétszáz dolgozót foglalkoztat.

– A pályázattal sikerült fenntartani előzetes beruházási terveinket, új eszközöket vásárolunk – mondta el érdeklődésünkre a cégvezető, aki referenciáik közé sorolta a fővárosi Infopark D-épületének edzett üveghomlokzatát, az MMA aulájának 12 méteres üveggerendáit és a most befejezett Biodóm kupola alatti őserdő üvegezését.

– A Liget Budapest Projekt keretében egy látványos kivitelezésében veszünk részt, a Magyar Zene Háza (amit egy híres építész, Sou Fujimoto álmodott meg) szinte teljesen áttetsző, környezetbarát épületének megalkotásában. Különleges üvegfelületeink a harmonikus átmenetet biztosítják a természetes és a mesterséges környezet között. Budapest egyik legegyedibb, emblematikus kortárs épületének kivitelezése előrehaladott állapotban van. A ház egyedi kinézete mögött különleges mérnöki megoldások sorozata húzódik meg, a homlokzati üvegfal 94 darab egyedileg gyártott, osztatlan és hőszigetelt panelből áll. Az épület egyes szakaszain elérik a majdnem 12 méteres magasságot is. Ezeket a monumentális üvegelemeket speciális üvegbordák támasztják meg, melyekből szintén 94 darabot szereltek az épület szerkezetébe – sorolta az egyedi megoldásokat Tóth István. Nem titkolta, az ilyen lézerpontosságú, precizitást igénylő feladatokra nem sok cég képes, egy német versenytársuk volt. Ám az orosháziak adták a költséghatékonyabb ajánlatot, így ők végezhetik el a munkát.

– Ezen a speciális piacon, ahol mi mozgunk, kevés a szereplő. Ez a támogatás, amit mi is megkaptunk, azt segíti, hogy színvonalas építőipari teljesítménnyel jelen lehessünk a folytatásban még több, ilyen specializált üvegfelhasználásokat, exkluzív üvegmegoldásokat igénylő projektben – hangsúlyozta Tóth István, miközben példákat sorolt: különleges szerkezetéről vált híressé az állatkerti Biodóm, a cápamedence látványelemeit ugyancsak az orosháziak készítették üvegből.

Nagy beruházások beszállítói

Az orosháziak szaktudásuknak, megszerzett referenciáiknak köszönhetően nagy volumenű állami beruházásokban, nemzetközileg jegyzett épületek kivitelezésében (úszó-VB uszodája, koncerttermek, Magyar Néprajzi Múzeum) vesznek részt.

– Az állam mellett a magánvállalkozások komoly erőforrásokat forgatnak középületek, székházak, lakóparkok, irodaépületek megépítésébe. Több ilyen beruházás üvegbeszállítói mi vagyunk nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is. Valójában mindenütt ott vagyunk, ahol speciális üvegszerkezetekre van szükség – tette hozzá a cégvezető, aki a jövővel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a jövő évük kapacitása, kereskedelmi feltöltöttsége teljes, pozíciójuk stabil. Ehhez járul hozzá ez a most kapott támogatás is.