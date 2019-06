Új, szökésbiztos kenneleket építenek az állatvédők

A rengeteg, sokszor kilátástalannak tűnő feladat közt az utóbbi időben többen is pártfogásukba vették a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesületet, ahol a tavalyi évben, a bekerült 136 kutyából, kereken 100 ebet gazdásítottak. Most egy pályázatnak köszönhetően, a 32 négylábú befogadására alkalmas telepen, az egyik, 16 férőhelyes kennelsort kompletten felújítják. A 6 millió forintos beruházást az önkormányzat is támogatja.

Vízelvezető csatornában vagy éppen az út szélén, kartondobozban kitett kölykök. Nap mint nap hasonló kihívásokkal van dolga a szarvasi menhelynek, amely több mint két éve fenntartója az önkormányzat tulajdonában lévő szarvasi gyepmesteri telepnek. Az egyesület pályázati források mellett adományokból, valamint önkéntesek segítségével látja el a feladatait. A tiszta, gondozott telepen szinte mindig telt ház van, ahonnan azonban az ebek­ ivartalanítva, oltva és mikrocsippel ellátva kerülnek ki. Így próbálják megelőzni, hogy a szaporulatok tovább fokozzák a tarthatatlan állománynövekedést, illetve, hogy tulajdonosaik figyelmen kívül hagyják a jogszabály által előírt kötelezettségeket. Az egyesület a telephely fejlesztésére vonatkozóan pályázott és nyert közel 6 millió forintot. – Két kennelsorunk közül az egyik már olyan rossz állapotban van, hogy az rövid időn belül használhatatlanná válik. Kutyákat is alig tartunk bennünk, hiszen a hegesztés több helyen is elengedte magát. Gyorskötözővel javítgattuk, de ott mennek ki az ebek, ahol akarnak. Ezt teljesen elbontjuk, és ennek a helyére épül az új kennelsor. Sajnos több helyünk nem lesz, ezáltal csak minőségi változás történik – árulta el dr. Kozák Adrienn ­Réka, a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület elnöke. Az egyesület a tavalyi évben 110 kóborló ebet az utcáról fogott be, melyek közül 17-et csak altatólövedék segítségével tudtak begyűjteni. Eddig 87 ebet sikerült gazdásítaniuk, 13 kutyát pedig befogadó szervezetek vették át. A kóbor kutyák befogása mellett a menhely másik feladata az állati melléktermék gyűjtő állomás biztosítása. Kozák Adrienn ­Réka elmondta, egy-egy kutya ellátása – oltások, csip, ivartalanítás és egyéb kezelések – több mint 20 ezer forintba is kerülhet. Ezzel szemben bevételi forrásaik meglehetősen szűkösek. Leginkább magánszemélyek adományaira számíthatnak és azokra az önkéntesekre, akik a kutyák gondozásában, sétáltatásában segédkeznek. – Az egyesület rendelkezésére álló források kevésnek bizonyultak az önerő biztosításához, valamint a beruházás előfinanszírozása is komoly problémát okozott volna, ezért az önkormányzathoz fordultunk segítségért – fogalmazott Kozák Adrienn ­Réka. A testület, a közel 6 millió forintos összeg támogatásáról döntött, melyből 1,2 millió forintot, a pályázat önerejét, vissza nem térítendő hozzájárulásként biztosítja. Az egyesület és a város közötti megállapodás szerint az újonnan elkészült kennelsor az önkormányzat tulajdonát képezi majd. A beruházás várhatóan július végén készül el. Példás segítségnyújtás A szarvasi egyesület munkáját az önkénteseken kívül többen is támogatják, melyre nagy szükség is van. Az elmúlt években akadt olyan, hogy a környékbeli műkörmösök kezdtek állateledel gyűjtésébe. Ez évben pedig két helyi zenekar rendezett jótékonysági koncertet, melynek bevételéből a néhány főből álló csapat munkáját támogatják. Emellett egy matricákat forgalmazó weboldal is segítő kezet nyújtott. A cég a május és június havi bevételük 15 százalékát ajánlotta fel a szarvasi egyesületnek.