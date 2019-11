Ügyelünk a biztonságra, időben lecseréljük az abroncsokat

Előző héten arra voltunk kíváncsiak, olvasóink lecserélték-e már járműveiken a nyári gumikat. Egyértelmű – és közlekedésbiztonsági szempontból kicsit talán megnyugtató – eredmény született.

Beköszöntött az igazi ősz, ezzel együtt a hűvösebb, csípősebb időjárás is. Nem csak kertünket, kisállatainkat, de gépjárművünket is fel kell készíteni a téli szezonra. Egyet ért ezzel olvasóink többsége is, hiszen a voksot leadók majdnem fele – 46 százalék – nyilatkozott úgy, hogy az időjárás hűvösebbre fordultával már meg is ejtették az abroncsok cseréjét.

Vannak, akik szerint még bőven ráér a nyári gumik télire váltása, ők a szavazók 29 százalékát teszik ki.

Nem mindenki bajlódik az abroncsok átszereltetésével, olvasóink 13 százaléka ugyanis négyévszakos gumikat használ.

A voksolók 12 százaléka akként nyilatkozott, hogy nincsen autója, így őt nem érinti a kérdés.