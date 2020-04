Ügyeleti rend szerint működnek a megyei optikák

Bár nem zártak be, csak ügyeleti rend szerint működnek Békés megyében az optikák, bejelentkezés után tudnak segíteni azoknak, akiknek például javításra szorul a szemüvegük vagy elfogyott a kontaktlencséjük. A lapunknak nyilatkozó békéscsabai optikákban kiemelték, mindenben betartják a szükséges óvintézkedéseket. Vizsgálatokat csak a legszükségesebb esetben tartanak.

A Magyar Látszerész Szövetség és a Magyar Optikus Ipartesület közösen egy honlapot indított – ugyeletesoptikak.hu –, itt tették közzé azokat az információkat, hogy az egyes optikák mikor tartanak nyitva, milyen telefonszámon érhetők el. Az ügyeletes intézményeket felsoroló oldal szerint Békéscsabán hét, Gyulán, Orosházán és Szarvason két-két, Békésen, Szeghalmon, Dévaványán és Gyomaendrődön egy-egy optika vállalta ezt a szolgáltatást.

– Nem zárhattunk be teljesen, fontos volt, hogy legalább ügyeletben dolgozzunk, és segítsünk, hiszen kialakult vevőkörök vannak, akik számítanak ránk – mondta Tuska Jánosné, a Komputer Optika tulajdonosa, hozzátéve: nyilván nincs akkora forgalom, mint máskor, de van igény az optikákra. Hangsúlyozta, betartják az előírásokat, a szabályokat. Csak egyesével fogadnak ügyfeleket, szájmaszkban és gumikesztyűben dolgoznak, a kéz fertőtlenítésére is folyamatosan ügyelnek. Mint Tuska Jánosné kiemelte, vizsgálatokat kizárólag a legszükségesebb esetben végeznek, és akkor is minden óvintézkedés figyelembe vételével, például kellő távolságot tartanak.

– Az elmúlt időszakban folyamatosan változott, hogy mikor tudtuk fogadni az ügyfeleket. Egy biztos, hogy aki telefonál, annak segítünk, találunk megfelelő időpontot, alkalmazkodunk a mindenkori szabályokhoz és a vevőkhöz – mondta K. Szabó Sándorné, a Junior Optika vezetője, kiemelve, amikor kellett, bementek az optikába, elláttak minden érdeklődőt.

Segítenek, ha elfogy a kontaktlencse, ha javítani kell a szemüveget.

Változó, hogy mi miatt kértek segítséget az ügyfelek. Volt, akinek elfogyott a kontaktlencséje vagy az annak tisztításához szükséges folyadék. Megesett, hogy szemüveget kellett javítani, forrasztani, elferdült, kiesett belőle a csavar, leesett az orrnyeregtámasz. Aki most vadonatúj szemüveget csináltatna, azt megkérik, hogy később csináltasson, és ezt a kérést az ügyfelek meg is értették, türelmesek. K. Szabó Sándorné hozzátette, volt azonban ebben a hónapban két rendkívüli, sürgős eset, amikor javíthatatlanul roncsolódott a szemüveg, és muszáj volt csináltatni. Ekkor, ahogy ők is mindig, az ügyfél is szájmaszkot viselt, mindent fertőtlenítettek.