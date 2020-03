Tovább folytatják a csapadék- és belvízelvezető csatornák felújítását Orosházán

Több mint 400 milliós támogatást kaptak Orosházán arra, hogy a csapadék- és belvízelvezető csatornákat felújítsák

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Zajlik az a több mint 400 millió forintos, száz-százalékban támogatott, TOP-os beruházás Orosházán, amely az önkormányzat tulajdonában álló területeken csapadék- és belvízelvezető csatornák felújítására, kisebb mértékben új csatorna építésére vonatkozik. A fejlesztésre azért van szükség – ahogy azt a lakosság évtizedek óta tapasztalja –, a nagyobb esőzésekkor a régi csapadékvíz-elvezető rendszer nem képes elvezetni a hirtelen lezúduló vízmennyiséget.

A kivitelezőkkel a Táncsics gimnázium előtti emlékparknál is találkoztunk. A mórahalmi A-MEZŐGÉP Kft. részéről a műszaki igazgató, Tószegi Tamás beszélt az aktualitásokról.

– A Táncsics gimnázium melletti parkban is dolgozunk. Az ott található csapadékvíz-átemelőnél ér véget a Dózsa utcai csatorna kivitelezése, ahol ezen a héten még van helyreállítási és tereprendezési feladatunk. Ezen túl a Könd utcában, a piac előtti szakaszon is volt még munka. Hétfőtől azonban itt visszaállítottuk az eredeti forgalmi rendet, a kétirányú közlekedés lehetőségét. A burkolat végleges helyreállítása viszont csak április végén, május elején valósul meg. Addig azt kérjük a közlekedőktől, tartsák be a sebességkorlátozást, mert az ideiglenes helyreállított burkolaton nagy a kőfelverődés veszélye – figyelmeztet a szakember.

Tószegi Tamás elmondta, a kivitelezés az eredeti ütemterv szerint halad. A kialakult járványhelyzet miatt azonban elképzelhető, hogy le kell állniuk.

– Nem is miattunk, hanem azért, mert a munka során nagyon sok közműkiváltást, közműkeresztezést is végezni kell. Az üzemeltetők jelenleg csak hibaelhárítással tudnak foglalkozni, egyéb kivitelezéssel nem. Ha nem lesz ilyen jellegű akadály, akkor a kivitelezést áprilisban és májusban az Eszperantó utcában folytatjuk, valamint a befogadó keleti övároknál végezzük majd el az előírt burkolási munkákat.

A kihirdetett vészhelyzet ellenére a cég munkaerőkapacitása biztosított. Azért, hogy ez így maradjon, fokozott figyelmet fordítanak a higiéniára és az országos rendeletek, előírások betartására.