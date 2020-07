Többen családjukkal alkottak az új szakácskönyv konyháján

Családok szakácskönyve – Olvasóink legjobb receptjei címmel jelentetjük meg a Mediaworks Hungary Zrt. megyei napilapjainak idei szakácskönyvét. A szokásokhoz hűen a kiválasztott több mint 150 ételt Békéscsabán, a Zwack szakgimnáziumban kialakított szakácskönyvkonyhán készítették el mesterszakácsok és -cukrászok, a munka pénteken fejeződött be. Több olvasónk családjával együtt alkotta meg finomságát.

Békéscsaba Nagy volt a nyüzsgés a „Keri” konyhájában a héten, séfek és olvasók egyaránt főztek, sütöttek a tűzhelyeken, valamint készültek a jobbnál jobb desszertek.

– A Békés Megyei Hírlap olvasói idén is kitettek magukért, mind a beküldött receptek számát, mind az ételeket tekintve – hangsúlyozta Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora. – Olyan finomságokat készíthettünk el, amelyekre a kollégákkal együtt azt mondtuk, most már értjük, miért is a családok kedvencei.

Prohászka Béla kitért arra, a magyar konyha ízei játszották sok ételnél a főszerepet. Őrölt pirospaprikát, tejfölt, zöldfűszereket – kaportól, lestyántól a rozmaringig, zsályáig és bazsalikomig – szívesen használtak olvasóink. Hódítottak a gombócformák a levesekben és a főételekben. A desszerteknél többen a cukrot mézzel váltották ki.

Ha már a főszerep szóba került, Rubold Ödön színművész is küldött be receptet, és megfőzte halászlevét tolnai módra. Annyiban Békés megyei is az étele, hogy napokkal korábban horgászni jött barátaihoz, és itt fogta ki az alapanyagot.

A békéscsabai Kádi Sándor is halat készített, de ő fokhagymás pontyfilét sütött ropogósra. És ha családi szakácskönyv, Sándornak felesége, Marcsi és négyéves fiuk, Dominik is besegített. Dominik kedvence a rántott hús, és Prohászka Béla kérdésére elmondta, miként készül náluk, és neki a hús bundázása az elsődleges feladata. A mesterszakács megdicsérte, hogy már otthon van a kilencedikes szakács-tananyagban.

Dr. Zsótér Brigitta, a Szegedi Tudományegyetem docense nagyon jó kezdeményezésnek tartja szakácskönyvünket azért is, mert a helyi alapanyagokra épít, és a családokat tartja szem előtt.

– Maradandót alkothatunk szerzőtársaimmal együtt, és ez a könyv ott lesz a polcon, bármikor levehető, és az unoka is láthatja majd egyszer a nagymama receptjét – hangsúlyozta Brigitta. – A koronavírusos, nehéz időkben otthon is igyekeztünk kreatívan, értéket teremtve eltölteni az időt. A sütés-főzés pedig igazi kreatív tevékenység. A zöldséges fasírtot készítettem el Zsótér módra, remélem ízlik majd azoknak, akik ezen recept alapján sütik meg. Tetszett a szakácskönyv „műtermében”, ahogy Sándor Adrienn stylist tálalta, beállította az ételeket a fényképezéshez, Imre György pedig többféle fotót is készített, hogy majd a legjobb kerüljön a könyvbe.

Herczeg Aranka 2013 óta foglalkozik lekvárok, szörpök és más ínyencségek előállításával. Termékei gondosan válogatott virágokból, gyógynövényekből és gyümölcsökből készülnek. Most a szakácskönyvbe rózsatortát alkotott, rózsalekvárt és -szörpöt is használt a krémhez, a torta tetejére pedig kandírozott rózsaszirmokat helyezett. Mindenmentes ételek is terítékre kerültek, a kifejezés azt jelenti, hogy az alapanyag a legtöbb problémát okozó allergéntől mentes. Leggyakrabban a glutén, a laktóz, a tojás és a szója okoz gondot.