Szombaton nagykorú lesz a Csaba Center

Idén ünnepli 18. születésnapját a Csaba Center.

A kapunyitás emlékezetes pillanataira 2001. november 23-án, – néhány nap híján -, 18 éve került sor. Azóta nem csak a 18 év telt el, de a bevásárlóközpont is számos változáson ment keresztül. Egy biztos: 18 éve a Csaba Center nap, mint nap várja a vásárlóit. A születésnapot minden évben egy nagy bulival ünnepelik meg: ez idén sem lesz másként. November 23-án, szombaton egész napos programmal, sztárvendégekkel és óriástortával várják a velük ünnepelni vágyókat. 10.00 órától nem csak a színpadon, hanem az egész Csaba Center területén folyamatos programokkal, attrakciókkal készülnek a velük ünneplőknek. A délelőtt és a kora délután főként a gyerekeké. 15.00 óráig ingyenes Bábika játszóházzal, arcfestéssel, csillámtetoválással, lufihajtogatással kedveskednek a legkisebbeknek.

A nap folyamán Berta János vándorkomédiás gólyalábon hívja fel a vásárlók figyelmét a rendezvény részleteire. A kisebbektől a nagyobbakig számtalan látogatót elvarázsolnak: bűvész attrakciókkal, és kártyatrükkökkel találkozhatnak a Csaba Center folyosóin járva-kelve. Ezen programok mellett természetesen a színpadon is egész nap változatos műsorokkal szórakoztatják az érdeklődőket. A délutáni színpadi programokat 16.00 órakor Opitz Barbi fellépése indítja, majd 17.00 órától a Kozmix robbantja a hangulatot egy közel egy órás koncerttel.

A hagyományok szerint megszokott óriástorta – mely idén 2019 szeletes és málna ízű – 18.00 órakor gördül be a tortakocsin a főbejárati ajtón Balogh László mestercukrász vezetésével. 1 szelet torta kb. 10 dkg, ennek megfelelően a 2019 szeletes torta több mint 200 kg-ot nyom. Ha valaki maga is el szeretné készíteni a tortacsodát otthon, akkor a részletes receptért és hozzávalókért forduljon Balogh László mestercukrászhoz.

A torta felszeletelése és kiosztása közben a színpadon Zséka szolgáltatja a remek aláfestő háttérzenét. Miután az utolsó szelet torta is elfogyott, 19.00 órától az Ámokfutók érkezik tovább fokozva a hangulatot. A buli zárásaként, vagy inkább az igazi buli kezdeteként 20.00 órakor az ABBASOLUT koncertje lesz a színpadon, ahol a legismertebb Abba slágerek csendülnek fel. A programok házigazdája és műsorvezetője Dombóvári Vanda lesz, aki már hazajáró konferanszként látogat el a Center rendezvényeire.

Legyen egy JÓ húzása! – NYEREMÉNYAKCIÓ

Mint az már megszokhatták a bevásárlóközpontnál a születésnapos ajándékoz. Nincs ez másként ebben az évben sem. A tavaszi pozitív visszajelzések után úgy döntöttek, hogy újra indítják a „Legyen egy jó húzása!” nyereményakciókat melyben minden 5 forint felett felett vásárló nyereménnyel térhet haza a Csaba Centerből! Mivel idén 18 évesek lesznek, ezért a vásárlók november 18-tól a vásárláskor kapott blokkal az információs pultnál húzhatnak egy kaparós sorsjegyet. A fedőréteget lekaparva derül ki, hogy mit is nyert a kedves vásárló. A megnyerhető Csaba Center Vásárlási Utalványok összértéke 500 ezer forint, a tárgynyereményeké pedig további 3 millió forint. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy… Minden húzás nyer!

Azok a vásárlók, akik valamilyen oknál fogva eddig nem hallottak a nyereményakcióról, de november 18. után vásároltak a Csaba Center valamelyik üzletében és ráadásul még a vásárlást igazoló blokk is a birtokukban van, november 23-ig nyugodtan fáradjanak be az Információs Pulthoz és húzzanak egy kódot. Kérdésük, észrevételük esetén Szabóné Németh Tímea szívesen áll a vásárlók rendelkezésére. Ünnepeljen Ön is a nagykorú, 18 éves Csaba Centerrel!