Szilvamámorban úszott Szarvas a hétvégén

Frissen, aszalva, lekvárban, borban, pálinkában, derelyében, gombócban, páclében, szörpben, süteményben, csatniban de még mézes puszedlibe rejtve is találtunk szilvát Szarvason, ahol a gyümölcs nevével fémjelzett fesztiválra sereglett össze a tömeg a hétvégén.

Egy színvonalas, minőségi kézműves termékekkel, valamint gazdag programokkal tarkított és természetesen rengeteg szilvás finomságban bővelkedő hétvégén vannak túl azok, akik ellátogattak a XXII. Szarvasi Szilvanapokra a hétvégén.

Mint mindig, most is az Ótemplom téren kialakult vásári forgatag egyik biztos pontja a hatalmas rézüstben rotyogó szilvalekvár volt. A fő elkövető ez évben is Jurák Pál volt, aki a Tessedik Sámuel Kertbarát Körrel és néhány baráttal települt ki a fesztiválra, hogy annak három napján megmutassák, hogyan készül a hamisítatlan szilvalekvár, amelybe a gyümölcsön és a kavarókanálon kívül egyebet nem tettek.

– 2003 óta rendszeresen itt vagyunk. Mintegy 70 kilogramm gyümölcsöt tettünk oda, melyet előtte kimagoztunk, ledaráltunk. Ötödik éve, hogy cukor nélkül készítjük, ezért egy kicsit tovább főzzük, így finomabb és egészségesebb is – árulta el Jurák Pál.

A szilvagombócokat itt úgy vitték mint máshol a fagylaltot, igaz annak töredékért, mindössze 80 forintért kínáltak egy gombócot, amelyet igény szerint porcukorral vagy éppen fahéjjal hintettek meg.

Laurinyecz Istvánné pultjánál már palackba zárva láttuk viszont a szilvát. A kétsopronyi őstermelő páros bár 20 éve ültette az első szilvafát, ám az annak terméséből készült lekvárt csak most először kínálták a fesztiválon.

– Ez Lepotica terméséből készült, savanykás ízű. De a legsavanyúbb a Veres szilvából főzött. És van még a Csacsaki bőtermőből előállított, amelynek nagyon jó a cukortartalma – sorolta Laurinyecz István. Hozzátette, egyik lekvár készítésénél sem használnak egyebet mint magát a gyümölcsöt meg néhány miligramm szalicilsavat.

Sokakat a látványkonyhába csábítottak az illatok. Itt Prohászka Béla – Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetség alelnökének vezetésével a térség településeinek polgármesterei valamint a testvérvárosi delegációk na és persze Szarvas polgármestere, Babák Mihály is fakanalat ragadott, hogy a különleges szilvás ételek elkészítésének folyamatát közszemlére tegyék majd fogyasztásra kínálják.

– A szilvás ételek különböző változatait mutattuk be a fesztiválra kihelyezett látványkonyhánkban. Legyen szó friss gyümölcsről, aszalt szilváról, lekvárról, ciberéről, sok minden felhasználható, a lehetőségek tárháza igen széles. Az idei évben a szilva mellett a méz kapta a főszerepet – árulta el Prohászka Béla.

A felsorakozó menüknél már csak a kulturális paletta volt gazdagabb. A három nap alatt, több különböző színpadon, tematikusan berendezett udvarokban összesen 64 produkció, kétóránként felváltva szórakoztatta a vásári forgatagban felcsigázott vendégeket.