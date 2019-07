Szétvágták és letépték a jaminai KRESZ-park jelzőtábláit

Súlyosan megrongálták az egyik KRESZ-parkot a megyeszékhelyen. A tettesek táblákat loptak el, ami pedig megmaradt, azokat használhatatlanná tették. A jelzéseket levágták, letépték, és sok esetben csak a csonka jelzőoszlopokat hagyták a helyszínen.

Több száz lakó áll felháborodottan az események előtt, hogy a nap mint nap használt játszóterük, a gyermekeik számára tartalmas és élvezetes kikapcsolódást nyújtó parkjukat tönkretették. Jaminában, a Tompa és a Szegfű utca sarkán lévő KRESZ-parkról van szó, amelynek használhatóvá tételét korábban több mint félezren kérték, és ennél jóval nagyobb számban vették birtokba annak átadása után.

A lakók elmondása szerint sokan használják a teret, a gyerekek a szüleik segítségével ebben a parkban tanulták meg az alapvető közlekedési jeleket, szabályokat. Ennek úgy tűnik, vége, ugyanis a megmaradt táblák már nem alkalmasak erre.

A közelben lakók úgy nyilatkoztak, általános iskolásoknak kinéző fiatalok a tettesek, akik jellemzően este, kismotorokkal érkeztek a térre. Az ott élők szerint korábban komplett táblákat vittek el, majd az elmúlt időszakban egyre több helyen rongálták meg a megmaradtakat. Ma már lényegében nincs ép tábla a parkban.

Fekete László a közelben lakik, ő is megerősítette az elhangzottakat. Hozzátette, észlelte, hogy a polgárőrség és a rendőrség is járt a helyszínen, kedden a közterület-felügyeletet is látta. Megjegyezte azonban, hogy a rongálások jellemzően este, éjszaka történtek, így kívánatos lenne abban az időszakban is ellenőrizni a helyszínt.

Csiaki Tamás, a városüzemeltetési osztály vezetője elmondta, ha a játszóteret üzemetető Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. rongálást tapasztal, akkor azt karbantartás keretében kijavítja, vagy korlátozza annak használatát, illetve adott esetben elbontja azt. Azzal kapcsolatban, hogy éves szinten mekkora kárt okoznak a rongálók, úgy válaszolt, hogy a néhány százezer forinttól a többmilliós károkozásokig fordulnak elő esetek. Az osztályvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a lakosok a játszótereken, illetve a KRESZ-parkokban problémát tapasztalnak, akkor tegyenek bejelentést a városüzemeltetési osztályra telefonon, levélben vagy az interneten keresztül.

Dr. Urbán-Zsilák Klára, a közigazgatási osztály vezetője úgy tájékoztatott, hogy megkeresésünk után a közterület-felügyelők megtekintették a játszóteret mint önkormányzati vagyont. Elmondása szerint a játszótéren fényképfelvételeket készítettek, melyeket további ügyintézésre az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó városüzemeltetési osztályhoz továbbítottak.

– A közterület-felügyelet a rendelkezésre álló létszám és munkaidő függvényében látja el feladatát, így a város teljes területén folyamatos jelenlétük nem biztosítható, ezért megkeresték a polgárőrséget, hogy lehetőségeiknek megfelelően fordítsanak ők is figyelmet a szóban forgó játszótérre. Tekintettel arra, hogy sem a közterület-felügyelet, sem pedig a polgárőrség nem teljesít nonstop, egész napos szolgálatot, így célszerű, ha a hasonló eseteket a lakosság az észlelés idejében közvetlenül az éjjel-nappal hívható rendőrségi ügyelet felé jelzi – hívta fel a figyelmet dr. Urbán-Zsilák Klára.

Hírportálunk megkereste a rendőrséget is, tájékoztatásuk szerint tudnak a történtekről, és rongálás miatt eljárás indult az ügyben.