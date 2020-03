Sokáig tündökölt a csabai selyemfonógyár

A Munkácsy Mihály Múzeum legújabb ­évkönyve Dénes­ Attila: Csabai ­házak ­almanachja címmel jelent meg nemrégiben. A kiadvány különlegesnek számít, hiszen egyedülálló módon a csabai házak, épületek történetére fókuszál. Sorozatunk második részében ismét Szakál Veronika történésszel, a kiadvány szerkesztőjével tettünk múltbeli utazást.

A selyemgubó-beváltó létrehozása után hamar felmerült, hogy ezt -fonodával egészítsék ki. Csaba városa az Országos Selyemtenyésztési Felügyelőséghez fordult kérelemmel. Ott feltételül szabták, hogy a város is segéllyel járuljon hozzá a fonoda építéséhez, és elegendő munkaerőt biztosítson. A felhívásra 600 munkáslány jelentkezett.

Az önkormányzat a villanyteleppel szemközti, a ­Békési úton fekvő telket ajánlotta fel a gyártelep létesítésére. A selyemfonodát 1907 tavaszán kezdték építeni, és a gyár már 1909-ben megkezdte működését. A főépület mintegy 150 méter hosszú, tágas, világos emeleti munkatermében 128 gép üzemelt, a csabai selyemfonógyár volt az egyik legnagyobb az országban.

– A gyár több mint 300 munkást, nagyrészt lányokat, foglalkoztatott, akik itt nagyobb és könnyebb keresethez juthattak, mint máshol – ecsetelte a történész. – 1910-ben Dürr Oszkárt, a selyemfonógyár igazgatóját az olasz származású Raffaele Invernizzi váltotta. A fonoda bérlője, Achille Riva, egykori sanghaji olasz konzul az igazgatón kívül csak néhány olasz munkavezetőnőt alkalmazott, a több száz munkáslányt Csabáról vagy a megyéből vették fel. A bérlő és az igazgató nagy népszerűségnek örvendett az alkalmazottak körében. Jó fizetést adtak, karácsonykor jutalmat osztottak. Elegendő szabadságban részesítették a munkásokat, és időnként mulatságot is rendeztek számukra.

Az első világháború idején jelentős csökkenés történt, majd a román megszálláskor a fonoda teljesen megszűnt. A románok az összes gépet elvitték. Ezek Lugos állomáson hónapokig hevertek nyitott vagonokban, majd Achille Riva talált rájuk teljesen elhanyagolt állapotban. A vas alkatrészek azonban ekkorra annyira megáztak és megrozsdásodtak, hogy használhatóságuk kétségessé vált. Az antant hatóságai kötelezték a románokat, hogy a gépeket kijavítsák és haladéktalanul visszaszolgáltassák a gyárnak, a selyemüzem azonban mégsem indult újra. A telepet 1921 elején a Magyar Királyi Selyemfonodák Haszonbérlete Rt. vette át kifosztott állapotban, megrongált épületekkel.

A telepen újból selyemfonodát berendezni többé nem volt indokolt, ezért Merkur néven pamutszövőgyárat létesítettek. Ezt Puskás Lajos igazgató tervei szerint alakították ki, az üzem 1921-ben indult be. Száz szövőszékkel kezdték meg a munkát, eleinte len- és pamutszöveteket állítottak elő, majd kizárólag a pamutra tértek át. Később műselyemszöveteket is felvettek a gyártási körbe. Az üzemet hamarosan bővíteni kellett, 1922-ben 40 új szövőszéket állítottak fel, egy év múlva pedig egy új, hatalmas szövőterem épült száz szövőszékkel, raktárhelyiségekkel. Később újra bővült a gyár, így már 300 szövőszék volt üzemben, amely 250 munkást foglalkoztatott. Az áru nagy részét budapesti nagykereskedők vették át, azonban Csabán is jelentős mennyiség került piacra. A gyár 1932-ben a soroksári textilipari gyár bérletébe került, ettől kezdve megszűnt a finomáruk gyártása. A második világháború alatt, 1944-ben anyaghiány miatt az üzemet leállították.