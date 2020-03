Sipos gazda tartott előadást Békéscsabán

Előadást tartott „Közös gondolkodás a kertészet jegyében” címmel Sipos József növényorvos, gazdálkodó, a 2019-es Év Agrárembere kitüntető díj tulajdonosa a Lencsési Közösségi Ház, és a Mohácsy Mátyás Kertbarát Kör szervezésében, hétfőn délután.

A közösségi házban megrendezett eseményen, több tucatnyi kertbarát hallgatta a szakember személyes példákkal, tapasztalatokkal megtűzdelt előadását arról, hogy miként védekezzenek vegyszermentesen a károsítók ellen, és hogyan állítsanak elő egészséges élelmiszert.

Sipos József, előadása kezdetén többek közt felhívta a figyelmet az éghajlatváltozásra, a környezetszennyezésre, hazánk megváltozott időjárására, és azokra a kártevőkre is, amelyek akár még néhány évvel korábban is ismeretlenek voltak hazánkban, ma pedig mégis jelentős károkat okoznak. Mesélt személyes élményeiről, gyerekkori, tanyasi életéről, az ott tapasztaltakról, a ma is érvényes nagyszülői praktikákról.

Előadásában a friss, vegyszermaradék-mentes, egészséges élelmiszer alapanyagok előállítását helyezte célkeresztbe. Az agrármérnök felhívta a figyelmet, hogy idén a kertbarátok jelentős károkra számíthatnak a levéltetvek által, a gazdálkodó egyenesen a levéltetvek évének nevezte a 2020-as esztendőt.

Beszélt arról, hogy fontos a komposztálás, kérve a hobbikertészeket, hogy alakítsanak ki komposztálásra alkalmas helyeket, kertjükben, kiemelve, hogy a sokak által mellőzött diófa levelét is érdemes felhasználni: hosszabb idő alatt, de ez is elbomlik.

Mindezek mellet az egyes, a kertekben nem kívánatos élőlények elleni védekezésekről is beszélt. Többek között arról, hogy a hangyákat ne pusztítsuk el, főként ne kemikáliákkal, érdemes a boly mellé rakni egy cserepet, ahová az ízeltlábúak rövid idő alatt beköltöznek, majd egy ásóval alányúlva földestől áttelepíteni a kolóniát oda, ahol már nem zavaró a jelenlétük. A vakondot földbe ásott üvegpalackokkal lehet a szomszédban tartani, vagy legalábbis a kertünktől távol, és olyan növénypárokról is beszélt, amelyeket érdemes együtt ültetni, mivel védelmet, támaszt nyújtanak egymásnak. A bab, kukorica, tök hármas például nagyszüleink idejében is ismert volt, ezeket a növényeket már őseink is együtt ültették, de ilyen a snidling és a paradicsom, vagy a torma és a burgonya is.

Az informatív, prezentációval színesített, több órás előadás közben bátran lehetett kérdezni, sőt javasolni is praktikákat, a jelenlévők pedig éltek is ezzel. A szakember mindegyikre lelkiismeretesen válaszolt, sőt elmondta a pro és kontra érveket is az egyes felvetésekkel kapcsolatban.