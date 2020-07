Robotos kalandokra várják a megyei gyerekeket

Az új generáció képzését tűzte ki céljául egy békéscsabai házaspár öt évvel ezelőtt, ma pedig már megyeszerte szakkörök és tanórák keretében vezetik be a különböző robotok, illetve okoseszközök gyártási rejtelmeibe a gyerekeket.

Gajdács Krisztián szoftverfejlesztő és programozó elmondta, tevékenységük a Robokaland címet kapta, aminek keretében egy olyan szintű élménypedagógia-rendszert dolgoztak ki pedagógus és andragógus végzettségű feleségével, Gajdács-Leszkó Georginával, ami kísérleti alapon foglalkozik a mai legmodernebb technológiai és robotikai vívmányokkal.

Lényege, hogy a gyerekek megértsék a robotok működését, mindezt több hónapos megfigyelés, illetve építés során. A különböző kütyük és berendezések alkotása közben pedig megtanulhassák azokat úgy kezelni, mintha komoly, ipari berendezések lennének. Filozófiájuk tehát az, hogy ha a gyerekek megértik az alapokat, a különféle robotokat hajtó elemeket és vezérléseket, akkor képesek lesznek a jövőben olyan technológiák kifejlesztésére, melyekről ma még mi, felnőttek is csak álmodni merünk.

Gajdács-Leszkó Georgina kifejtette, már ötödik éve foglalkoznak robotikával és annak oktatásával, tavaly óta pedig táborokat is szerveznek, illetve szakkörök, tanórák, nyílt napok és bemutatók keretében is igyekeznek átadni tudásukat.

Hozzátette, ma már egyre több szakemberrel és intézménnyel ápolnak kapcsolatot, többek közt például a Kodolányi János Egyetem rektorával – dr. Szabó Péter Phd –, illetve készülőben van megállapodásuk egyebek mellett a mezőberényi gimnáziummal és a csabai evangélikus gimnáziummal is. Kiemelte, a tanításon túl céljaik közé tartozik még, hogy különböző versenyekre is felkészítsék majd diákjaikat.

Elmondták, foglalkozásaikat főként a hat és tizennégy év közötti gyerekeknek ajánlják, de ennél fiatalabb jelentkezőjük is akadt már – náluk ragaszkodnak a szülők bevonásához –, viszont a középiskolások közül is sokan érdeklődnek. Utóbbi miatt készülnek arra is, hogy az érettségi előtt állók az ötvenórás közösségi szolgálatukból letölthessenek náluk is néhányat.

Megtudtuk, segítőik bevonásával egyszerre csupán három-négy gyermekkel foglalkoznak, egyéni mentorálás keretében. Mindezt azért, hogy diákjaik saját gondolatvilágát, elképzeléseit is fejleszthessék, beépíthessék az alkotásokba. Így egyéni igényeik alapján készítettek már közösen például okoskukát, ökokertet, hangfelismerő és okosház-rendszert, főként újrahasznosított anyagokból.

Hozzátették, a legtöbben már eleve kész ötletekkel érkeznek hozzájuk, amiket csak meg kell valósítaniuk. Ilyen volt egyik nagy kihívásuk is, a csillagászati teleszkóphoz épített óragép, amit eleinte nem is ismertek, de végül fadarabokból és speciális mikrovezérlőkből néhány nap alatt kifejlesztették. Ezen túl gyártottak még mobiltelefonról irányítható autókat, robotokat és drónokat is annak elvén, hogy ha már az okoseszközök világát éljük, azoknak minél nagyobb hasznát is vehessük.

Végül elárulták, nemcsak gyerekekkel együtt, hanem saját maguk is alkotnak, legutóbb például a koronavírus hatásaira felkészülve készítettek egy automata, érintésmentes, infravezérléses, szervomotoros fertőtlenítőadagolót. Persze ezt is újrahasznosított anyagokból.