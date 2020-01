Pálinkázós részt forgattak, Kulcsár Edina csak töltött

Robert Bronzi öntötte a pálinkát, és kardjával kolbászt is szeletelt. Kulcsár Edina is töltött a poharakba, a médiaszemélyiség a békéscsabai Árpád Pálinkánál arról is beszélt kedden, hogy a pár hónap múlva születendő leánya pozitív hatással lesz a 71 hungarikumot felölelő játékfilmre, melynek producere a békési Varga Ádám.

Charles Bronson pálinkával várt kedden az Árpád Pálinkatanyán. Egy kevés volt ahhoz, hogy magamhoz térjek a látványtól, de a másodiknál már felfogtam, hogy hasonmásával, Robert Bronzival van dolgom, aki kinézetének köszönhetően több amerikai filmben is szerepelt. Amikor nemrégiben Egerben találkozott a csapat, ott volt Claudia Cardinale, a világ egyik leghíresebb olasz színésznője. Bronzi megjelent, és az olasz sztár azonnal levegőért kapkodott, és csak annyit mondott: el sem hiszem barátom, hogy feltámadtál. Bronzi egy készülő dokumentumfilm szereplőjeként volt elsősorban jelen az pálinkatanyai forgatáson kedden, Kulcsár Edina, Reviczky Gábor színművész és Bodrogközy Rita békéscsabai énekes ugyanakkor főszereplőként. – Hasonló a sztori a Charlie angyalai filmsorozathoz annyiban, hogy Edinával együtt Gábor utasításai, feladatai szerint fedezzük fel a hungarikumokat – mesélte Rita. – Békés megye pedig ebben nagyon erős a pálinkától a kolbászig. Reviczky Gábort a pálinkás élményeiről kérdeztük. Elmondta, amit a csabai forgatási helyszínen látott, az lenyűgözte. A cefréjüket behozó főzetők ugyanis választhatnak a hagyományos kisüsti és az oszlopos technológia között. A művésznek a birspálinka a kedvence, és ahogy mondta, nem kell ezt 50 fok felé vinni, elég 47-48 fokosra beállítani. Kulcsár Edina egykori szépségkirálynőként kiemelte, az ilyen terülj-terülj asztalkáktól letiltották hajdanán őket. Bár pálinkát várandós anyaként nem ihatott, de a kolbász neki és remélhetőleg a születendő gyermekének is jólesett. Ifj. Nagy Árpád főzőmester és testvére, Mónika, az Árpád Pálinka tulajdonosai kiemelték, nagy élményt jelentett számukra, hogy egy ilyen, hungarikumokról szóló filmet forgattak főzdéjükben. A házigazdák akkor sem jöttek zavarba, amikor harapnivalót kellett hozniuk a stábnak. Leginkább a csabai kolbász ízlett, és a jövő héten a pálinka után ez a termék következik a hungarikumok filmes felvételében a CsabaParkban. Varga Ádám rendező-producer kiemelte, természet- és dokumentumfilmektől a mozikban vetített közönségfilmekig széles a repertoárjuk. – Békés megyeiként azon is dolgozom a kollégáimmal együtt, hogy a mai fiatalság tudjon az itteni hagyományokról, amiket őseink hagytak ránk – ecsetelte Varga Ádám. – Szerintem a filmsorozatunk neves szereplőkkel, jó forgatókönyv által felkelti az ifjúság érdeklődését a téma iránt, az idősekben pedig némi nosztalgiát kelt. A megyében kiemelten igaz mindez a kolbászkészítésre és a pálinkafőzésre. Azért vontunk be ismert, népszerű embereket a projektbe, a filmsorozatba, mert hitelesek, népszerűek, és szívesen adják a nevüket az általuk képviselt, bemutatott értékekhez. Gőzerővel dolgoznak tovább Varga Ádám szólt arról, hogy egy-egy hungarikumról 12-14 perces rész kerül majd be a forgatások után elkészülő filmsorozatba. A producer kitért arra, gőzerővel dolgoznak Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? című műve megfilmesítésén. Az írónő fia, a Móra Könyvkiadó tulajdonosa partner ebben. A forgatás ez év március 9-én kezdődik, a főszereplők között lesz Sajgál Erika, Kovács István és Reviczky Gábor. Robert Bronzi sztorijáról pedig Kembe Sorel rendezésében készül dokumentumfilm.