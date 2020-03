Összeírják a kóbor kutyákat Sarkadon

A kóbor kutyák okozta problémák miatt egy átfogó akciót, összeírást szerveznek a jövőben Sarkadon. Ezzel érnék el azt is, hogy több eb legyen beoltva és csippel ellátva.

Ahogy az a legutóbbi közmeghallgatáson is szóba került, más településekhez hasonlóan, problémát jelentenek a kóbor kutyák – mondta dr. Mokán István polgármester, hangsúlyozva, erre igyekeznek megoldást találni. Az ügy a képviselő-testület nemrég tartott ülésén is témával szolgált. A városvezető kiemelte, egyetlen oka van annak, hogy az utcán bóklászhatnak az ebek, ez pedig a felelőtlen állattartás, egyesek felelőtlen magatartása.

– A kóbor kutyák egyrészt félelmet kelthetnek, másrészt akár támadhatnak is – folytatta. Elmondta, jogszabály szerint az önkormányzat feladata az ebek befogása és elhelyezése, aminek a városgazdálkodási iroda révén eleget is tesznek. Az emberi mulasztások miatt azonban jelentősen nőtt a kóbor kutyák száma. A város igyekszik humánus megoldást találni a problémára, ezért kötnek év végéig szóló szerződést a békéscsabai Remény-Lak Állatvédő Egyesülettel.

– Az egyesület 10 ezer forint fejében fogad be egy ebet – tette hozzá dr. Mokán István. Aláhúzta: sajnálatos, hogy a város költségvetésében ilyen, bizonyos emberek felelőtlen magatartása miatt keletkező problémák megoldására kellett 500 ezer forintot elkülöníteni, hiszen ezt a pénz más célokra is lehetne fordítani, például a gyerekekre, a gyerekeket nevelő, oktató intézményekre.

Hírportálunk kérdésére dr. Pintér Magdolna jegyző elmondta, jogszabály szerint szabálysértést követ el az, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja. Az önkormányzat – több szervezet közreműködésével – elindít a jövőben egy átfogó akciót, mondhatni összeírják az ebeket.

Minden egyes háztartást felkeresnek, a háziaknak be kell mutatniuk a kutya oltási könyvét, azt, hogy rendelkezik-e az állat csippel. Ha valamelyik is hiányzik, akkor az érintett gazda kap egy figyelmeztetést, hogy megadott határidőn belül pótolja a hiányosságokat. Ha ennek nem tesz eleget, akkor később akár bírságra is számíthat. Azokat a kutyákat, amelyeket a háziak nem vállalnak fel – például azt mondják, hogy csak ott bóklásznak rendszeresen –, begyűjtik és elviszik. A városvezetés azt reméli az akciótól, hogy lesz a sarkadi kutyákról egy nyilvántartás; hogy több eb lesz beoltva és megjelölve csippel; illetve, hogy kevesebb fog az utcán kóborolni.