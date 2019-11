Olvasásra késztető kalandokra hívnak Békés megyében is

Megyénkben is egyre népszerűbb egy Angliából származó kezdeményezés, melynek célja, hogy olvasásra bírja a legfiatalabb korosztályt is. Ennek érdekében a gyerekek a kincskeresés élményével lelhetnek rá legújabb olvasmányukra, vagy éppen ők maguk rejthetik el másoknak a megunt köteteiket.

A Keresd a könyvet! (Look for a book) kezdeményezéshez Angliából érkezett hazánkba az inspiráció, s a mintegy 12 ezer követővel bíró Neveljünk olvasókat! közösségi oldal könyvszerető családjai indították el az akciót Magyarországon is.

A kezdeményezés nem véletlenül a gyermekeket célozza meg, hiszen a könyves kaland az olvasás megszerettetését tűzte ki célul; a csoporthoz és a kihíváshoz bárki csatlakozhat. A lényeg, ha valaki talál a könyvespolcán olyan gyerek- vagy ifjúsági könyvet, amelyről feltételezhető, hogy más gyerekeknek is örömet okozna, akkor egy, a lakóhelyéhez közeli helyen elrejtheti azt egy rövid üzenet kíséretében.

Czakó Réka, a Neveljünk olvasókat közösségi csoport alapítója elmondta, egyik tagjuk Angliában él, ahol azt tapasztalta, rendkívül népszerű ez a könyves kaland, ezért megalakulásuk elsőéves évfordulóján, október elején hazánkban is elindították.

– Több város már külön, saját csoporttal rendelkezik, úgy mint Székesfehérvár, Keszthely, Várpalota. Ahogy látjuk a bejegyzéseket, Békés megye is szépen megmozdult. Általában ismerősökön keresztül viszik a hírt a településeken. Reményeink szerint egyre többen teljesítik a kihívást, csak úgy mint Angliában, ahol egy kisvárosban már több száz család keresi, dugja el a könyveket – mondta Czakó Réka.

Megyénkben több városban, köztük Békéscsabán és Békésen is számos könyvet rejtettek el és találtak már meg. Schmaus Szilvia és családja közel 200 kilométert utazott a könyves kalandért.

– Három kisgyermekem van, akik közül kettő iskoláskorú, egyikük autista, így neki még én olvasok fel. A kislányom, Patrícia nagyon szeret olvasni, napi szinten műveli ezt a szabadidejében. Mivel a párom családja él Békéscsabán, így az őszi szünetben eltöltött napok alatt elrejtettünk négy csomagot mi is a városban. Ezt megelőzően természetesen megbeszéltük otthon a gyerekekkel, miről szól ez a kihívás, s hogy ez egy remek alkalom egyrészt a könyvcserére, valamint, hogy olyanok is könyvhöz jussanak, akiknek a szociális, anyagi helyzetük egyébként ezt nem tenné lehetővé. Ezt követően a gyerekekkel együtt választottunk ki több elajándékozásra szánt könyvet, melyeket a leírtak alapján becsomagoltunk és elrejtettünk.

Ezt fotóval dokumentáltuk, és feltöltöttük a csoportba a képeket, majd kezdődhetett a kis kincsvadászok munkája. A Békéscsabán eltöltött idő alatt, egy napi séta során észrevettem, hogy az általunk bejárt útvonalon elrejtettek három csomagot, amiből kettőt megtaláltunk – mondta a háromgyermekes édesanya.

Hozzátette, az egyiket elhozták, a másikra pedig felhívták egy, a közelben két kisgyermekével tartózkodó anyuka figyelmét, elmesélve neki a kihívás lényegét. A csomagban három könyvet találtak, egy lapozót, amely a legkisebb gyermek nagy kedvence lett, valamint két másik könyvet is, amelyek a nagyobbaknak tetszettek.

Kovács Márta és családja is a könyvtárba járó, könyvszerető emberek közé tartozik. Szintén az őszi szünetben látták meg a közösségi oldalon, hogy Békéscsabán is rejtettek el gyerekkönyveket. Több sem kellett neki, ötéves kisfiával, kerékpárral, rekordidő alatt értek az egyik kincskereső helyszínre. Ott azonban könyv már nem volt, valaki gyorsabb volt náluk.

– Izgatottan indultunk felderíteni a következő állomást. Hatalmas volt az öröm, amikor a ligetben egy madáretetőben megleltük a kincset. Hazatérve természetesen nagy meseolvasásba kezdtünk. Ugyanakkor a kisfiam azonnal kapható volt rá, hogy az ő polcán is válogatásba kezdjünk, és a megunt könyveit becsomagoljuk, elrejtésre előkészítsük más kisgyerekek számára. Másnap izgatottan indultunk neki rejtekhelyeket keresni a könyveknek, majd fotókkal dokumentálva feltettük mi is a közösségi oldalon működő csoportba, hogy körülbelül hol keresendők. A Keresd a könyvet! oldalt követve láttuk, hogy az egyik könyvünket megtalálták. A másik két könyvről nincs dokumentáció, de a rejtekhelyről azok is eltűntek. Bizakodunk benne, hogy boldog új kis gazdákra leltek – fogalmazott Kovács Márta.

Hozzátette, nagyon jó dolognak tartja a kezdeményezést, amely amellett, hogy könyvnézegetésre, olvasásra biztatja a gyerekeket, nagy kalandnak is számít. Mivel a kincsek a szabadban vannak elrejtve, mozgásra ösztönöz és kellemes kis családi program kerekedik belőle.

– Nem is lehet megmondani, hogy melyik fázistól a legboldogabb a gyerek: amikor kincset vadászik, amikor elrejti vagy amikor lelkesen várja, hogy eltűnjön a könyv a rejtekhelyről – árulta el Kovács Márta.