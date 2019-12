Noha sokba kerülhet, megújul a könyvtár

Bár várhatóan az önkormányzatnak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hogy megvalósítsák az összességében 400-450 millió forintos beruházást, a városi közgyűlés a minap tartott ülésén úgy döntött: korszerűsítik a megyei könyvtár épületét.

A város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert forrást a megyei könyvtár épületének felújítására. A tervek szerint szigetelnének, 120 nyílászárót cserélnének ki – nem műanyagot, hanem alumíniumot építenének be –, korszerűsítenék a központi fűtési-hűtési rendszert, továbbá napelemeket telepítenének.

A munkára nettó 280 millió forint áll rendelkezésre, és a lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiderült: ahhoz, hogy a beruházást megvalósíthassák, az önkormányzatnak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, 150 millió forintot kell saját forrásból előteremtenie.

A városi közgyűlés elé került egy számítás, amiből kiolvasható: ha a fejlesztés megvalósul, a rezsiköltségeken 37 százalékot spórolhatnak. Ez évente 13 millió forintot jelent, tehát a beruházás 11-12 év alatt megtérülhet a város számára. Azt is figyelembe vették, hogy a bérleti díjakat is lehetne növelni, ami néhány millió forint pluszbevételt jelentene a mostanihoz képest.

A képviselő-testület ülésén szóba került: a bibliotéka épületét 1985-ben, 34 éve adták át. A 2009-es emeletráépítésen kívül nem történt felújítás. Az emeletráépítés alkalmával a teljes épületet érintő fűtési-hűtési rendszert módosították, ami, ha meghibásodik, csak magas költséggel javítható. A problémák pedig egyre gyakrabban előfordulnak, így veszélyeztetett a megyei könyvtár működése. Azonban fontos, hogy legyen egy olyan megfelelő hely, ahol a szolgáltatások elérhetők.

Sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-frakció nevében Paláncz György tanácsnok és Opauszki Zoltán tanácsnok elmondták, a városi grémium a bibliotéka épületének felújítása mellett döntött.

Egy összességében 400-450 millió forintos beruházás várható, és annak ellenére elkötelezettek, hogy tudni lehet, nagyjából 100-150 millió forintot az önkormányzatnak kell előteremtenie, kipótolva az európai uniós támogatást.

Olyan közbeszerzési eljárást ír majd ki a város, ami – a jogszabályok adta keretek között – a lehető legnyitottabb, azt remélik, hogy minél kedvezőbb ajánlat érkezik be a munkára jelentkező cégektől. Kiemelték: ha most nem korszerűsítik a megyei könyvtárat, akkor a jövőben csak magas költségekkel lehet üzemeltetni – a városi közgyűlés ülésén elhangzott, ez az energiafelhasználás terén ez az egyik legpazarlóbb épület Békéscsabán –, és a javításokra is folyamatosan kellene költenie az önkormányzatnak.