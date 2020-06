Nem árt maszkot vinni az ügyintézéshez

A legtöbb helyen már ugyanúgy fogadják az ügyfeleket, mint a koronavírus-járvány előtti időszakban – azért nem árt maszkot vinni, mivel előírás lehet –, néhol viszont egyelőre csak online vagy telefonos ügyintézésre van lehetőség, személyesre nem.

A kormányablakokban fogadják személyesen is az ügyfeleket, de kérik a megfelelő óvintézkedések betartását, így maszkot kell viselni, tartani kell a másfél méteres védőtávolságot. Javasolják és érdemes is időpontot foglalni előre, ha nem sürgős ügyről van szó, hiszen sok időt lehet vele megspórolni.

Hírportálunk munkatársa tíz perc alatt végzett a békéscsabai, Szabadság téri kormányablakban, mivel időpontra ment, de azoknak, akik akkor álltak be például diákigazolványért a sorba, kellett várakozniuk.

Érdemes indulás előtt megnézni, mikor járt vagy jár le az okmány. Ugyanis minden, a magyar hatóságok által kiállított, idén március 11. és július 3. között lejáró dokumentum Magyarország területén december 15-ig érvényes. Ez vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is.

A gáz- és áramszolgáltató ügyfélszolgálatainál egyelőre zárt ajtókkal lehet találkozni. A Nemzeti Közművek annyit közölt, hogy fokozatosan állnak vissza a normál működési rendre. Ennek első lépéseként újrakezdik a fogyasztásmérők személyes leolvasását a megfelelő védőeszközök használatával. Felkészülnek arra, hogy az ügyfélszolgálati irodáikat szigorú óvintézkedések és szabályok betartásával szakaszosan újranyissák. Jelenleg online ügyfélszolgálaton, mobilapplikáción és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet ügyeket intézni.

Békéscsabán, a polgármesteri hivatalban is korlátozásokat vezettek be a veszélyhelyzet idejére. Most már viszont hétfőnként 8.30 és 12 óra, valamint 12.30 és 17 óra, szerdánként 8.30 és 12 óra, valamint 12.30 és 16 óra, csütörtökönként és péntekenként pedig 8.30 és 12 óra között várják az ügyfeleket. Kedden nincs ügyfélfogadás.

– A Telekom üzletek jelenleg a biztonsági előírások betartásával korlátozások nélkül látogathatók – közölték a Magyar Telekomnál. Mint írták, kötelező a maszk viselése az üzletkötőknek és az ügyfeleknek egyaránt, valamint a pultokra plexifalat szereltek fel a nagyobb biztonság érdekében. Az üzleteket gyakrabban takarítják, fertőtlenítik.

Elmondták: a veszélyhelyzet során volt olyan időszak, amikor a kormányzati előírásoknak megfelelően csak 15 óráig voltak nyitva az üzleteik, és volt olyan intézkedés, hogy csak annyi ügyfél lehetett egyszerre az üzletekben, ahány pult működött.