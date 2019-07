Négy békési városban gyűjtik a búzát a magyarok kenyeréhez

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) a Kárpát-medence magyar gazdatársadalmát bevonva szervezi meg idén a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. A kezdeményezés célja, hogy a magyar gazdák búzájuk egy részét nemzeti összefogással a rászoruló gyermekeknek adományozzák.

A Magyarok kenyere programban részt vevő termelők a Kárpát-medencében gyűjtenek búzát, hogy az abból készült liszttel segítsék a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezeteket.

A program támogatottsága évről évre nő, az adományozók száma tavaly minden eddigi rekordot megdöntött: a 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 személy adományozott, a határon túli felajánlók száma pedig meghaladta a kétezret. Az összegyűjtött búza mennyisége már második éve lépte túl a 600 tonnát, amely közel százezer rászoruló gyermek részére biztosított magyar kenyeret. Ebből tavaly 105 Békés megyei termelő összesen 22 tonna búzát ajánlott fel.

Ehhez a mennyiséghez mintegy 20 tonna kenyérgabonával a kondorosiak és a szarvasiak járultak hozzá. Békés megyében négy helyen: Orosházán, Dombegyházon, Kondoroson és Dévaványán gyűjtötték a búzát, melyet a tótkomlósi malomban őröltek meg. A malom a 22 tonna búzából 13 tonna lisztet állított elő, amit a megye mind a kilenc járásába eljuttattak a szervezők a kedvezményezetteknek – tájékoztatta hírportálunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága.

A NAK megyei közleményében olvasható, hogy ez az akció egyfajta példaadás és példamutatás a gazdatársadalomban. A kenyér a szorgalmas, hozzáértő gazdák munkáját dicséri, akik idén is megtermelik a kenyérgabonát, amiből aztán elkészülhet az új kenyér. Kulcsár László, a NAK megyei elnöke az idei megyei gyűjtőhelyeket is felsorolta: a Dombegyházi Agrár Zrt., Dévaványán Szűcs Tibor Imre, az orosházi Orosfarm Zrt., illetve a kondorosi Szárító és Tároló Mg. Zrt. várja a kenyérgabonát.

Idén Újkígyós is fontos szerephez jut majd, a gyűjtés mellett a helyi gazdák által felajánlott búzát is a békési városban fogják jelképesen átadni.

– A gabonát augusztus 20-án a városi ünnepségen adjuk át dr. Kulcsár Lászlóval, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnökével, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek országos alelnökével együtt Jakab Istvánnak, a Magosz elnökének – árulta el Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere. Elmondta, már tavaly is keresték a lehetőséget, hogyan tudnának csatlakozni a programhoz, hiszen minden évben fontos része az augusztus 20-i ünnepségüknek a kenyérszentelés, amely most búzaszenteléssel is kiegészül.

– Már kiküldtük a gazdáknak a felhívólevelünket, amelyben arra kértük őket, hogy aki teheti, 50 kiló búzával járuljon hozzá a programhoz. Bízunk benne, hogy sikerrel el tudjuk indítani a programot és az elkövetkező években is kivehetjük részünket a szervezésből – hangsúlyozta a polgármester.

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan a gyűjtés július közepétől augusztus közepéig tart, az adománybúzából készült lisztet szeptemberben osztják szét. A szervezők a pénzbeli támogatásokat és adományokat az OTP Bank Nyrt. 11711010-21453881-00000000 számú bankszámlaszámra várják.