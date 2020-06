Minden megyei háztartásba megérkezik a nemzeti konzultációs kérdőív

Több ütemben kézbesítik Békés megyében a nemzeti konzultációs kérdőíveket – ismertette hírportálunk kérdésére a Magyar Posta. Van olyan település, ahol már a héten kivitték, máshová pedig július közepén szállítják.

Például Gyomaendrődön, Füzesgyarmaton, Kondoroson és ezek környékén, az 55-tel kezdődő irányítószámú településeken a héten befejeződött a postázás. Három hét múlva, a július 13-val kezdődő héten folytatódik a kézbesítés az 56-tal, 57-tel, 58-cal, 59-cel kezdődő irányítószámok területén.

Panulin Ildikó, a posta szóvivője hozzátette, a munkát másfél hete kezdték meg, és az országos szinten mintegy 7,8 millió küldemény postázása várhatóan nagyjából egy hónapig tart majd. Békés megyében összesen több mint 200 ezer nemzeti konzultációs kérdőívet tartalmazó levelet juttatnak el az emberekhez: ezen belül Békéscsabán több mint 45 ezret, Gyulán majdnem 19 ezret, Orosházán valamivel több mint 19 ezret.

A levelet a kézbesítő nem személyesen adja át, hanem a levélszekrénybe dobja be. A borítékban található egy miniszterelnöki levél, egy kapcsolatfelvételi lap, a kérdőív, valamint egy válaszboríték. A kitöltött kérdőívet a válaszborítékba téve augusztus 15-éig lehet feladni a postán ingyenesen.

A nemzeti konzultáció a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szól, és 13 kérdésben várnak válaszokat az állampolgároktól. Mint ahogy a bevezető részben írták, azért kérik ki az emberek véleményét, mert a szakemberek szerint azok a járvány elleni intézkedések a hatékonyak, amelyek nagy társadalmi támogatottsággal bírnak.

Rögtön az első kérdés arról szól, hogy milyen intézkedéseket támogatnának a járvány újabb hulláma esetén. A kilenc megadott lehetőség közül többet is be lehet ikszelni, azok között van a kijárási korlátozás, a maszkviselés, a távolságtartás, a 65 éven felüliek számára külön vásárlási sáv fenntartása, az országhatárok lezárása, a rendezvények korlátozása, az ingyenes parkolás.

A gazdaságot érintő felvetések között szerepel, hogy a járvány elleni védekezés idején a bankok és multinacionális vállalatok is járuljanak-e hozzá a védekezés költségeihez, illetve, hogy ösztönözni kell-e a hazai termékek és szolgáltatások vásárlását, népszerűsíteni kell-e a hazai turizmust, valamint a járvány elmúltával is fenn kell-e tartani a munkahelyvédő és -teremtő programokat.

A kérdőívben kitérnek arra is, hogy a járványt követő gazdasági válság kezelésére Soros György az örökkötvények ötletével állt elő. Ezért a válaszadóktól arról kérnek véleményt, hogy elutasítják-e Soros György tervét, amely „beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná” Magyarországot. A mostani nemzeti konzultáció is foglalkozik a migrációval, így azt is megkérdezik, hogy a magyar kormány a Brüsszellel való nyílt konfliktus árán is tartson-e ki a bevándorlást tiltó szabályok mellett.