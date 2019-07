Milliárdos összegből újulnak meg a gátak a Körösök-vidékén

Több milliárd forintból erősítik meg a Hármas-Körös Gyomaendrőd és Mezőtúr közötti töltéseinek egy részét, utakat építenek, teljesen újjáépítik a Peresi gátőrházat, valamint a hozzá kapcsolódó épületeket – jelentették be kedden az érintettek. A projekt megvalósítása után a védvonal kiépítettsége az adott töltésszakaszon a jelenlegi többszörösére nő.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) az Országos Vízügyi Főigazgatósággal konzorciumban 2017-2021 közötti időszakban valósítja meg az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” elnevezésű pályázatot.

Szabó János, a KÖVIZIG igazgatója a helyszínen tartott tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése, valamint, hogy jobban megközelíthetővé tegyék az érintet területeket. Mint kiderült, a fejlesztés műszaki szükségességét az évekkel ezelőtt meghatározott, úgynevezett mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja.

Ez utóbbi átlagos értéke az érintett területeken 1,49 méter, maximális mértéke 2,34 méter. Az új töltés koronaszintje – a tervezett burkolatmagasságot is beleértve – az új mértékadó árvízszintnél 1 méterrel lesz magasabb. Szabó János hozzátette, a beruházás több mint 3 milliárd forintból valósul meg, melyben, a töltésmegerősítések mellett, többek közt épületek újjáépítése és felújítása, útépítés, valamint eszközbeszerzések is szerepelnek, köztük olyan modern vízmércék, melyek értékei nemcsak a helyszínen, hanem távolról, a központból is leolvashatók.

A konkrét fejlesztésekről szólva Kisházi Péter, a KÖVIZIG osztályvezetője elmondta, töltésfejlesztést végeznek közel 5 kilométer hosszan, majd a töltés koronájára 3 méter széles szilárd burkolatot tesznek, mely részben biztosítja a fenntartási munkáknál és vízkárelhárításkor a helyszín biztonságos megközelítését, valamint lehetővé teszi a kerékpáros közlekedést is. A meglévő töltéskorona egy részén szilárd burkolatú utat, valamint szórt utat készítenek több kilométer hosszan.

Az árvízvédelmi töltés mentett oldali töltéslába átlagosan 8 méterrel közelebb kerül az árvízvédelmi töltéssel határos mentett oldali ingatlanokhoz, azaz azokhoz az épületekhez melyeket egy esetleges ártól kívánnak megvédeni a töltésekkel. Kisházi Péter kifejtette, az árvízvédelmi töltés méretét azért nem a vízoldal felé fejlesztik, mert csak ilyen műszaki megoldással tudják fenntartani a nagyvízi meder árvízlevezető képességét. Az új mentett oldali töltésláb mellett 10 méter szélességű, kizárólag árvízvédelmi célú előteret az azt követő 3 méteres sávban pedig nyílt, szivárgó csatornát alakítanak ki.

Mindezek mellett felújítják a Peresi gátőrtelepet is: a közel 100 éves, vályogfalú gátőrházat már elbontották és helyére egy új, korszerű épület kerül. Ennek munkálatai jelenleg is zajlanak, és a telepen található munkás pihenő és szertár épületeket is felújítják. De szelvényköveket, sorompókat, jelzőtáblákat is cserélnek, valamint egy a töltések megfelelő állapotának fenntartásához szükséges gépet is beszereznek. Mint megtudtuk, a projekt megvalósításával egy árhullám esetén az ingatlanokon csökkenni fognak a fakadóvíz által okozott károk, a védvonal kiépítettsége pedig az adott töltésszakaszon a jelenlegi 3,9 százalékról 20,8 százalékra növekszik.