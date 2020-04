Mesepékséget nyit a csabai bábszínház

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház társulata nem bírja tovább a közönsége nélkül – üzenték meg pénteki sajtóközleményükben.

Előadásaikat ezért áthelyezik az online térbe, hogy legalább ott találkozhassanak nézőikkel. Kifejtették, itt nem csupán egy élő közvetítésről van szó, hanem valódi összekapcsolódásról, közös meseszövésről.

Az elmúlt hetek során ugyanis a Napsugár is felfedezte azokat az applikációkat, melyek alkalmasak az otthoni munkavégzés alatt a folyamatos kapcsolattartásra, értekezletek megtartására. Most pedig ezeken keresztül fognak eljutni a közönséghez. Hamarosan indul a Mesepékség, ahol azok a nézők, akik jelentkeznek majd erre a nagy kísérletre, együtt tölthetnek egy órácskát az online térben bábszínészeikkel. A fent említett virtuális térről elárulták, hogy ott sülnek ki a mesék, ráadásul nem is akármilyenek. Hiszen azokat a gyerekekkel együtt gyúrják, kelesztik, ízesítik majd. A receptet és a hozzávalókat már előkészítették, csak a gyerekek hiányoznak.

Hogy hogyan lehet jelentkezni és bekapcsolódni majd a Mesepékségbe, arról hamarosan hírt adnak.