Megyénkben is keresik a hétüléses autókat

A családvédelmi akcióterven belül már 16 ezren igényelték az autóvásárlási támogatást – közölte a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke a napokban.

Egyes autómárkáknál már csaknem egy esztendőt kell várni a gépjárműre. Korábban Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke is hasonlóképp nyilatkozott. Elmondta, a legfrissebb információk szerint a letöltések száma meghaladta a 16 ezret, ebből már több mint 9 ezer határozat született, amiből 1800 szerződést meg is kötöttek, és csaknem ezer gépkocsit ki is fizettek. Kitért arra is, hogy a kereslet az olcsóbb autók irányába mutat, a 4-6 millió forint értékűeké a legnépszerűbb kategória, illetve hasonló népszerűsége van a 6-7,5 millió értékű autóknak. A modellek közül a Dacia Lodgy abszolút nyertese ennek a programnak, sikeres még az Opel, a Citroën, a Peugeot, a Volkswagen és a Škoda is.

Békés megyében is élénk az érdeklődés a július 1-jén indult családvédelmi akcióterv iránt, egyre többen igénylik a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is. Ezen támogatási formával összefüggésben több mint 450-en kértek tájékoztatást október 25-éig a megye 16 kormányablakában – közölte a megyei kormányhivatal.

Szerencsi László, a békéscsabai AutoMobil Körös értékesítési tanácsadója elmondta, a hazánkban elérhető Škoda modellek közül az egyik legnagyobb a Kodiaq, hétüléses verziójára kaphatnak a kormány által meghatározott feltételeket teljesítő nagycsaládosok 2,5 millió forint állami támogatást. Tapasztalata az, hogy nemcsak országosan, de megyénkből is keresik a modellt, néhányan már Békésből is átvették a kinézett autót.

A Meszlényi-Autó marketing- és PR-vezetője, Meszlényi Dániel úgy fogalmazott, megyénkből is sokan keresik a támogatás feltételeinek megfelelő autókat, legnépszerűbb a Dacia Lodgy, de a Renault és a Citroën modelljei is keresettek. A várakozási időkről szólva elmondta, felszereltségtől függő, de van olyan autó, amit akár azonnal is át lehet venni.