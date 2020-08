Megtartották a Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatóinak tanévnyitóját

Szerdán tartották a Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatóinak tanévnyitóját az orosházi Eötvös József Katolikus Általános Iskolában. Az ünnepség után dr. Kiss-Rigó László püspök celebrált szentmisét a Jézus Szíve templomban, ahol átadták a Pro Catechesi-díjakat is.

A Veni Sancte szentmisén Kiss-Rigó László elmondta, a hitoktatók feladata sokrétű, és nagyon fontos, hogy minden tanévben legyenek olyan katekéták, akik a fiatalabb generációnak korszerűen, szakszerűen és hitelesen adják át a Jézus Krisztusba vetett hitük ismereteit. A Szentlélek iránymutatását és bátorítását is a hitoktatói feladatok sikeres teljesítéséhez kérte a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke.

A példabeszédek után Kiss-Rigó László Jézus emberi kapcsolatairól beszélt. Kiemelte, hogy a Megváltó korában is voltak ellenszenvesek, akik értékrendjük ellenére álszent módon alkalmasnak tartották magukat arra, hogy a hit igazságait hangoztassák és hirdessék. Aláhúzta azonban, hogy Jézus új alapokra helyezte a tanítást, 12 apostolt választott maga mellé, akiket megfelelően irányított és nevelt.

A püspök rámutatott arra, hogy a mai katekétáknak is a krisztusi tanítványok közösségéből kell erőt meríteniük. Mint mondta, az embernek a törtetéssel és a farizeusi képmutatással szemben mindig az alázatosság és a szolgálatkészség példáját kell alapul vennie. Emlékeztetett arra is, mennyire fontos, hogy a hitoktatók munkájuk során érezzék Isten megbecsülését. Kiss-Rigó László imába foglalta a gyermekeket és a szüleiket, áldást kért a tantestületre, gyógyulást kívánt a betegeknek, erőt a munkát végzőknek.

A szentmise végén átadták az egyházmegye által alapított Pro Catechesi-díjakat. Elhangzott, hogy az elismerésben azok részesülhetnek, akik a hitoktatás, a liturgikus nevelés és a keresztény közösség szervezése területén hosszú évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Megbecsülése jeléül Kiss-Rigó László a békéscsabai Menkóné Kiss Mártának és a csongrádi Kecskés Lászlónak adta át díjat. Elhangzott, Menkóné Kiss Márta negyedévszázados munkája során tevékenykedett Békéscsabán, Budapesten, Kétsopronyban, Kamuton és Békésen is, mentorként, hittantáborok és versenyek szervezőjeként is megállta a helyét. Kecskés László 12 éve szolgál, sokat tett a közösségért kántorként, mentorként és tanárként is. Munkája által lelkiekben gazdagodhattak a makóiak, szentesiek és a csongrádiak.