Még homályosan látják a jövőt a ködös Albionban élő megyeiek

Egyelőre keveset érzékelnek az Egyesült Királyságban élő Békés megyeiek a brexit hatásaiból. A hírportálunknak nyilatkozók jelenleg még kevés változást tapasztaltak, de néhány területen már van, ami másként működik, mint korábban.

– Egyelőre még sok mindent nem érzékelünk a Brexit hatásaiból, bár az is kétségtelen, hogy számos, jelenleg még kósza információ terjeng a hogyan továbbról – számolt be ­hírportálunknak tapasztalatairól Szabó Éva, aki 2010 óta él Angliában, és egyébként a közelmúltban egy nagyon rangos helyi elismerést is kiérdemelt a szigetországban. Mint a békési kötődésű, élelmiszeriparban dolgozó szakember elmondta, a legtöbb ellenőrizetlen információ arról szól, hogy miként változhat a font árfolyama, valóban csökkenni fog-e az értéke. Ugyancsak nagy kérdés, hogy milyen irányban mozdulnak el az albérletek és a lakások árai. Jelenleg azt jósolják, hogy mindkét területen emelkedés fog történni, ami nem kedvez a kint élő és dolgozó magyaroknak sem. Éva szólt arról is, hogy az eddigi vámmentes termékek után majd vámot kell fizetni.

– A munkalehetőségek terén nem hiszem, hogy komolyabb átalakulástól kellene tartani. A helyiek kevésbé preferálják a fizikai munkát, éppen ezért továbbra is szükség lesz a külföldi munkaerőre – ecsetelte. – A bizonytalanság mindenesetre nagy mind az angolok, mind az itt élő külföldiek körében. Abban reménykedünk, hogy hamarosan tisztább képet kapunk arról, hogy a Brexitnek pontosan milyen hatásai vannak.

A szintén békési, de hosszú évek óta Angliában élő Klaudia hírportálunknak elmondta, a kilépés óta eddig sok változást nem érzékeltek.

– A családom és én már tavaly tavasszal megkaptuk a letelepedési engedélyt, amit most már kérhetnek a munkaadók felvételkor – tette hozzá. Kérdésünkre kiemelte, a lehetőség nem lett kevesebb, de biztosan több igazolás szükséges majd a munkaadók irányában, illetve útlevél az utazáshoz. Az ingatlanárakkal kapcsolatban saját tapasztalatairól kifejtette: a környékükön a lakások, házak ára vagy maradt a korábbi szinten, vagy minimális mértékben emelkedett.

Gábor és Kitti, illetve gyermekük majd tíz év után tavaly decemberben tért haza a ködös Albionból, bár ezt nem a Brexit miatt tették. Ennek ellenére nyomon követték a történéseket.

– Sokfélét hallott az ember a kilépéssel kapcsolatban, de biztosat senki nem tudott arról mondani, hogy akár a helyiek, akár az ott élők pontosan mire számíthatnak – ecsetelte a fiatalember. – Volt egy réteg, amely kifejezetten pártolta a kilépést egészen addig, amíg rá nem ­jöttek, hogy az mivel jár. Amint a következmények kezdtek világossá válni, akkor még közülük sem tartotta mindenki jó ötletnek a Brexitet.

Hozzátette, végül talán egészen jó tervet sikerült összeállítaniuk a briteknek, ugyanis az angol font nem gyengült tovább. Megerősítette, letelepedési engedélyt kellett kérniük a külföldieknek, de még sok minden tisztázatlan. Szerinte nem biztos, hogy mindenki maradni fog.