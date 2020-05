Már szabadföldi eperrel csábítanak a piacon

A fóliás után beérett a szabadföldi szamóca, ez a legkorábbi magyar gyümölcs­ a tavaszi szezonban. A megyénkbeli termelőknek nem indult jól az idény a két héttel ezelőtti, hajnali fagyok miatt, de bíznak a jobb folytatásban.

Gulyás Tamás kétegyházi szamócatermesztő elmondta, az első kötéseket elvitte az időjárás, de reméli, 50–60 százalékos így is lesz a termés a szokásoshoz képest a kétezer négyzetméteres területén. A szamócaszezonból ugyanis még egy hónap hátra van.

– A vásárlók a szabadföldi szamócát jobban kedvelik az importárunál, valamint a magyar fóliásnál is – emelte ki Gulyás Tamás. –

Igazuk van, mert ez közvetlenül a termőterületről jut el a vevőkhöz. Friss, zamatos, benne van a napfény íze.

A kétegyházi termesztő kitért arra, magasan indult a hazai, szabadföldi szamóca fogyasztói ára, de a „fakóbb” külföldi sem sokkal olcsóbb. Ennek magyarázata, hogy például Olaszországban és Spanyolországban a külföldi vendégmunkások hazautazása miatt nincs elegendő ember, aki leszedje a termést. Ezt a műveletet ugyanakkor gépesíteni nem lehet.

A békéscsabai Kovács Sándor őstermelőként árusítja a piacon a Kovács Farmon termesztett földi epret. A minap Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungariumok Szövetségének (MNHSZ) alelnöke is megnézte és megkóstolta a portékáját.

– Az ilyenkor nem megszokott fagy megtizedelte a termést, de kinőtte magát a növény, és reméljük, még legalább háromszor-négyszer szedhetjük fel az idei szezonban a gyümölcsöt – ecsetelte Kovács Sándor. Prohászka Béla hozzátette, a friss, Békés megyei szamócából igazi a gyümölcskrémes vagy az eperturmix.

Az agrárkamaránál elmondták, számos termelő tervezi megyénkben is a „Szedd magad” akciót, természetesen az egészségügyi előírásokat betartva, komoly higiéniai szabályok mellett. Többen gondolkodnak a házhoz szállítás elindításában is, amit segítenek a korábbinál jóval alacsonyabb üzemanyagárak is.