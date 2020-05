Manapság alig keresik a tűzifát, sokan inkább gázzal fűtenek

Akinek lehetősége van rá, az még nyáron beszerzi a téli tüzelőt, hogy a hideg beköszöntével már száraz fát tehessen a tűzre. Ágazati szereplők szerint azonban egyre kevesebben élnek ezzel, jelentősen visszaszorult a fa és a szén iránti kereslet, helyettük ma már inkább gázzal fűtenek az emberek.

Ifj. Ádám Pál, a békéscsabai Ádám Tüzép ügyvezetője elmondta, több mint hetven százalékkal esett vissza a fa iránti kereslet a korábbi esztendőkhöz képest, és a szén népszerűsége is hasonlóképp csökkent. Míg évekkel ezelőtt akár várólisták is kialakultak a téli tüzelő beszerzésekor, ma már szó sincs ilyenről, aki ma fát akar vásárolni, annak nem kell várakoznia, azonnal viheti.

A vidéki kereskedések is hasonló tapasztalatokról számoltak be, ott is jóval kisebb az érdeklődés a fa iránt. Aki mégis a lombost keresi, az a keményfát, – akácot, tölgyet, kőrist – viszi, szénből a barnát keresik, de manapság népszerűek még a különféle brikettek is. A legtöbbször fából előállított, préselt termékeket azok vásárolják, akik nem akarnak a hasogatással bajlódni, és tiszta tüzelőre vágynak. Ahogy a kereskedők fogalmaztak, a kandallókba, kisebb kályhákba ideális, mert nem koszos és megbízhatóan ég, mivel minimális a nedvességtartalma, és nem mellesleg a hamuja is elenyésző a többi tüzelőhöz képest.

A tüzépeknél a lanyha érdeklődést firtató kérdésünkre elmondták, a fa ára már a gázéval vetekszik, ezért nem éri meg az embereknek „bajlódni” a tüzelővel. Az idősebbek, akik korábban fával, szénnel fűtöttek, már nem bírják az ezzel való munkát, a fiatalabbak közül pedig a gáz mellett – vagy annak kiegészítéseként – egyre többen fordulnak az alternatív megoldások felé, elektromos fűtést, hőszivattyús megoldást választanak. Az egyik vidéki kereskedő még azt is hozzátette, hogy akár még trendszerű is volt a fa keresletének csökkenése, míg korábban a méteres rönköket is keresték, ma szinte már csak a konyhakész, hasogatott, sőt, sokan kizárólag a kalodákba összekészített, komplett „facsomagokat” viszik.

Egyébként, aki mégis fát vásárolna, az az erdészetektől is beszerezheti. Megyénkben a DALERD Zrt. kezelésében lévő területekről évente átlagosan több tízezernyi köbméter fát termelnek ki, melynek jelentősebb része tűzifa. Az erdőgazdaságtól közvetlenül vásárolható fa, a tő mellől, azaz a szállítást meg kell oldani, ahogy később az egyméteres rönkök hasogatást is. A több mint féltucatnyi lágy- és keményfarönkök mellett azok ága is eladó.