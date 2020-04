Ma is ég a mécses a fél éve elhunyt újszülött, Komlósi Döme sírján

Lassan fél év telt el, hogy a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység­irányítási Központjába jelzés érkezett: 2019. október 26-án 17 óra 30 perckor Tótkomlóson, egy lakatlan családi ház előtti bozótos területen egy nejlonzacskóba csomagolva halott csecsemőt találtak. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettes ellen emberölés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el. Azóta is keresik a nőt, aki Komlósi Dömét, a magatehetetlen, ellátatlan újszülött kisfiút magára hagyta. A nyomravezetői díj máig él.

Lehet tél vagy tavasz, veszélyhelyzet, vagy bármi más, az ügy ügy marad. A téma pedig nagyon érzékenyen érint sokakat, mert egy életerős kisbaba értelmetlen halála a legkeményebb lelket, szívet is képes megtépázni.

Komlósi Döme: így nevezték el a városiak, akik az anyai gondoskodás helyett odafigyeléssel intézték a halott csecsemő sorsát, tettek arról, hogy neve és méltó nyughelye legyen. Sírjában lelt végső nyugalomra macijaival decemberben.

A katolikus temető ma is csendes. A város távoli zaja még elér a kovácsoltvas sírkert kapujáig, csak a fák tavaszt váró, rügyfakadó ágainak suhogása töri meg ezt az elmélyülésre alkalmas pillanatot. Döme sírhantján a de­cember 12-én elhelyezett koszorúk már elhervadtak. De van néhány színes virág, ami jelzi, vannak, akik úgy zárták a szívükbe ezt a parányi kis emberkét ismeretlenül is, hogy a hófehér fejfához sétálva egy mécsessel vagy virággal megemlékeznek róla.

– Ismerek olyanokat, akik kijönnek, mécsest gyújtanak, mások csak csendesen emlékeznek a kisfiút meglátogatva – ezt egy szomszédos síremléknél szorgoskodó komlósi asszony mondta találkozásunkkor. Hírportálunk úgy értesült, egy helyi vállalkozás Döme hantjára síremléket állít. Ezzel is jelezve, az ismeretlen gyermeket a komlósiak szerető szívükbe zárták. Örökre.

Komlósi Döme nyughelye mellett számtalan gondolat jut az ember eszébe. Az a pillanat, amikor köztemetésen búcsúztunk a kisfiútól, amikor elolvastuk parányi, hófehér koporsóján az arany feliratot: angyalként jött, angyalként ment és a csillagok között a legfényesebb lett…

Ám a valóságot képtelenség feledni: van egy nő e világban, akinek a lelkét óriási teher kell, hogy nyomassza. Ez a teher egy értelmetlen gyermekhalál. A felelőse pedig feltételezhetően az a nő, aki a csecsemőt megszülte és magára hagyta. A rendőrség továbbra is keresi az ismeretlen tettest. Hírportálunk érdeklődésére a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon elmondták: a Tótkomlósról kiindult adatgyűjtést kiterjesztették azért, hogy mielőbb azonosítsák az elhunyt gyermek édesanyját. A rendőrségen továbbra is fogadják a bejelentéseket. A Telefontanú ingyenes számán (06-80/555-111-es) névtelenül is lehet információt adni. A díjkitűzés változatlanul érvényben van. A rendőrség kész arra, hogy kifizesse a félmillió forintot annak, aki a bűncselekmény elkövetőjének azonosítását eredményező, bizonyító erejű információt szolgáltat.

Lennének enyhítő körülmények A rendőrök még most is folyamatosan dolgoznak a tragédia körülményeinek felderítésén. Nemcsak azért, hogy a büntetőeljárás eredményes legyen, hanem azért is, hogy tisztázódjon, milyen helyzetben volt, van az a nő, aki ezt tette. És ő, illetve ha vannak gyermekei, van családja, megkapják a szükséges segítséget. A büntető törvény a súlyosító mellett enyhítő körülményeket is felsorol – hangsúlyozták. De mindaddig, amíg nem tudni pontosan, mi történt, nem ismerik az anya élethelyzetét, nem tudják teljes részletességgel, hogyan történt a tragédia, ezeket az enyhítő körülményeket sem tudják feltárni. Tehát ahhoz, hogy ezeket a büntetés kiszabásánál a bíróság értékelni tudja, teljeskörűen fel kell deríteni a haláleset körülményeit. Ebben és ezzel együtt az enyhítő körülmények feltárásában is a legtöbbet az anya segíthetne azzal, ha együttműködne a rendőrséggel – tették hozzá.

Előzmény:

