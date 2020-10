Lassan csapatokba állnak a túzokok Dévaványa térségében

Az ősz beálltával a Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták részterületén élő vad túzokok is lassan csapatokba állnak. Esetenként már harminc, vagy annál is több egyed mozog együtt a határban.

A túzokkakasok már a dürgési időszak után kisebb csapatokban élik mindennapjaikat. A tojók azonban ekkor még a fiókaneveléssel vannak elfoglalva. Később ők is elkezdenek ismerkedni a közelükben tartózkodó más tojókkal és azok fiókáival, s velük alkotnak 6-10 példányos csapatokat.

Október elejére a tojók és a fiókák csapatokba állása felgyorsult, már 30 példányt is láttunk együtt mozogni a lucernaföldeken. Ahogy közeledünk majd a tél felé, úgy duzzadnak egyre népesebbre, akár kétszáz példányosra is a túzokcsapatok. A téli hidegben a tojók és a kakasok csapatai is összeolvadnak, de érdekes módon sohasem keverednek teljesen össze, a nagy csapat egyik oldalán mindig a tojók, a másikon a kakasok tartózkodnak.

Dévaványa térségében a tavaszi szinkronszámláláskor 439 túzokot regisztráltak. Mivel idén a többi földön fészkelő fajhoz hasonlóan a túzokoknak is kedvezett az időjárás, így a szaporulat szépen alakult.