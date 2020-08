Külföldön autóztak, közben Békésben voltak

Autórendszámmal kapcsolatos visszaélésekről, tévedésekről számolt be több olvasónk. Rendszerint gyorshajtáshoz kötődnek ezek a külföldi, hatósági megkeresések, fizetési felszólítások. Szerepelnek benne a helyszínek, és az is, hogy mennyi időn belül hova kell utalni a pénzt. Közben az autó tulajdonosa nem is járt akkor külföldön. Mindez bosszúságot, utánajárást jelent, álmatlan éjszakákat okozhat, és mindenképpen tisztázni, töröltetni kell a hatóságnál az adott ügyet.

Hollandiából érkezett levelet dobott be a postás idén július 1-jén egy békéscsabai hölgy postaládájába. Ez egy gépelt határozatot tartalmazott, magyar nyelven. A borítékon a pecsét azt igazolta, hogy valóban Hollandiában adták fel a levelet. A határozatban az állt, hogy június 14-én a megadott rendszámú autóval Groningenben 50 helyett 57 kilométer/órával hajtottak. Emiatt büntetésként 37 eurót kell átutalnia az autó tulajdonosának. A határozatban a gépkocsi rendszámán – mely valóban a csabai nő autójáé – kívül semmilyen más adat nem szerepelt, sem az autó típusa, színe. Szerepelt viszont a számlaszám, amire a pénz átutalását kérték. Megírta ezt a levelében a holland központi törvényhatósági iroda. A csabai hölgy az adott napon itthon volt, és utánajárást követően kiderítette, hogy a www.cjib.nl honlap segítségével lekérheti az esetről a fényképet, amit 10 napon belül küldenek. Azóta is küldik… Az asszony a megjelölt időpontban nem járt külföldön, de minden bizonnyal majd neki kell igazolni ezt. Nem tudja azt sem, hogy tévedésről vagy valamilyen csalásról, a rendszámával való visszaélésről van-e szó. A másik történet szintén egy csabai nőhöz kapcsolódik. Levelet kapott Ausztriából, Burgenland tartomány illetékes hatóságától, hogy gyorshajtásért megbüntetik. Németül szólt a levél, amit az előző esethez hasonlóan a hölgy postaládájába dobtak be. A levélben itt is szerepelt, hova kell átutalni a büntetés összegét euróban. Az asszony bement a megyei főkapitányságra, hogy feljelentést tegyen. Jegyzőkönyvet vettek fel, többek között arról, hogy ő itthon tartózkodott. Itt már fehér Toyotáról volt szó – az övé is ilyen autó –, és a rendszám is egyezett egészen addig, míg a hölgy utána nem járt, hogy hol lehet a hatóságot elérni, és lekérte a rendszámot. E-mailben elküldték neki, és bármilyen rossz minőségű is volt a felvétel, az látszott, hogy egy betűt elnéztek a rendszámon. Ezt a hölgy közölte is azon a e-mail címen, ahonnan jött a levél. Azóta semmi nem történt, választ sem kapott, valószínűleg rendeződött az ügy, és ez csak tévedés volt. Ugyanakkor, ha az asszony nem jár utána a dolognak, a rendszerben úgy marad, hogy kifizetetlen, rendezetlen tartozása van, és ha megállítják Ausztriában, emiatt akár a kocsiját is elkobozhatják. Olyanról is terjengenek hírek, hogy illetéktelenek lefotóznak, lemásolnak akár Békésben is rendszámokat, elkészíttetik vagy a saját rendszámtáblájukat erre festik, írják át. Így külföldön ezt használva nyugodtan száguldoznak, ha bemérik őket, a büntetés a rendszám alapján a tulajdonoshoz érkezik. Dr. Szombati Andrea, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, a panaszosok mindenképpen vegyék fel annak az országnak a hatóságával a kapcsolatot, ahonnan a levél érkezett. Így tudják tisztázni azt, hogy a küldeményt valóban hatóság adta-e fel, és ha igen, feléjük tudják igazolni azt, hogy abban az időpontban nem jártak az adott országban, helyen, és az autójuk sem volt ott. Pánik helyett tisztázni kell! Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke elmondta, többször találkoztak olyan esettel, hogy a rendszámnál egy betűt vagy számot elütöttek, tehát a külföldi hatóság tévedésből akár gyorshajtás miatt bírságról szóló levelet küldött. Ennek olyan országokban van nagyobb előfordulási esélye, amelyekben a magyarhoz hasonlóan három-három betűből és számból áll a gépjármű azonosítója. Ilyenkor valóban az adott hatóságnál kell mindezt tisztázni. – Ha lelopják valakinek az autójáról a rendszámot, azt azonnal jelenteni kell a rendőrségen, hogy törölhessék a nyilvántartásból. Így már nem áll fenn annak a lehetősége, hogy ha bármilyen visszaélést, bűncselekményt elkövetnek ezzel a rendszámmal, akkor az eredeti tulajdonost kérjék számon – hangsúlyozta Knezsik István. – Ha nem lopták el a rendszámot, és mégis olyan levelet kap az ember, hogy azzal mértek be egy autót külföldön, akkor sem kell pánikba esni és kifizetni a bírságot, hiszen számos technikai lehetőség van arra, hogy a csalás kiderüljön.