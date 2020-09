Korszerűekre cserélik a régi lámpatesteket Békéscsabán

Az 1,8 milliárd forintos projekt keretében mintegy 7 ezer korszerű lámpatestet szerelnek fel városszerte. Emellett 41 ponton bővítik az internetezésre lehetőséget adó wifi-hálózatot; tíz eszközzel fejlesztik a térfigyelő kamerarendszert; kilenc digitális információs, úgynevezett totemoszlopot építenek. Közlekedés- és parkolásmenedzsment; illetve smart, azaz okoselemeket működtető városüzemeltetési rendszert alakítanak ki. A beruházás zajlik, naponta 80-100 lámpatestet cserélnek ki, eddig 3 ezret ki is cseréltek. A fejlesztés jövő tavasszal ér véget.

Szarvas Péter polgármester elmondta, a város előkelő helyen áll a Modern Városok Program beruházásainak megvalósításában. Hozzátette, Békéscsabának korszerűvé kell válnia, minden lehetséges szolgáltatást biztosítania kell, nyitottnak kell lennie az újdonságokra. A komplex energetikai projekt pedig azt célozza, hogy a város működése olcsóbbá válhasson, és egyben segítse a klíma védelmét is. A teljes program öt részből áll, és összességében 18 milliárd forintból valósul meg, 12 milliárd forint már az önkormányzat rendelkezésére áll.

– Békéscsabán 11 ezer lámpatest található, 7658 fénypont esetében lesz beavatkozás – mondta Borbola István polgármesteri biztos, a Békéscsaba Energia Esco Kft. ügyvezetője. Új lámpatestet szerelnek fel 6848 helyen, 558, immár LED-est pedig okosítanak. Ezek kétirányú kommunikációra lesznek képesek, és a földről is vezérelhetőkké válnak. 226 lámpatestet áthelyeznek, 119-cel pedig bővítik a rendszert. A megújult hálózat révén jelentős energiamegtakarítás érhető el.

Hogy mitől lesz smart, vagyis okos a rendszer, elmondta: több lámpatest esetében a városházáról irányítható lesz a fényerő, és meghibásodás esetén jön egy jelzés, amely alapján célirányosan lehet küldeni a szerelőket. Több lámpatest okostelefonnal is kezelhető lesz, a beavatkozáshoz nem lesz szükség kosaras autóra. Ezzel a hibaelhárítás gyorsabbá, az üzemeltetés olcsóbbá, könnyebbé válik.

Új wifi-pontokat létesítenek 41 helyen, továbbá tíz helyen – a színháznál, Jaminában, a piacnál, a Lencsési lakótelepen – újabb térfigyelő kamerákat szerelnek fel. Kilenc helyen lesznek vandálbiztos totemoszlopok, amelyeken keresztül hasznos információkat kaphatnak a helyiek. Ezeken környezeti szenzorok ugyancsak lesznek, amelyek mérik a hőmérsékletet, a páratartalmat, a zajszintet, a port.

Parkolásmenedzsment rendszert építenek ki, próbajelleggel a Hunyadi téren és a két kórházi parkolóban: például jelzik majd, hogy vannak-e még szabad parkolóhelyek. Közlekedésmenedzsment rendszer szintén lesz, amellyel figyelik a forgalmat. Az egész rendszert pedig egy korszerű városüzemeltetési szoftveren keresztül lehet majd üzemeltetni.

Kiemelt figyelmet kap Békéscsaba

A kormányzat kiemelt figyelmet fordít Békéscsabára a Modern Városok Program révén, amelynek keretében számos fejlesztés valósul meg – mondta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

A város elérhetőségét segíti az M44-es, épül és 2022-ben elkészül a Fürjesi út, a repülőtér fejlesztésére pedig két, egy kisebb és egy nagyobb terv született. A tervezett M47-es kapcsán a nyomvonal kijelölése van folyamatban. Ipari parkokat alakítanak ki: az önkormányzat a Kétegyházi és a Csanádapácai úton teszi meg ezt, de vannak állami területek is, a befektetők pedig érdeklődnek. A piac fejlesztését is folytatnák.

A politikus szerint az energetikai program céljai fontosak, és az nemcsak a saját, hanem a következő nemzedékek jövőjéről is szól. Az országnak, az Európai Uniónak, de a világnak is egy klímavédelmi akciótervet kell végrehajtania, hogy a Föld élhető maradhasson. A cél az, hogy kevesebb energiát használjunk fel, az energiát környezetbarát módon állítsuk elő, majd hatékonyan használjuk fel. Hangsúlyozta, a mostani projekt ezt segíti.