Környezettudatos magatartásra nevelik az otthonok lakóit

A nyolc megyében, mintegy ötezer gyermekről gondoskodó Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató környezetvédelmi programja részeként nagyszabású faültetésbe kezdett. Tagjai az elmúlt hetekben 32 telephelyen közel ezer fát ültettek el.

Elsősorban a lakásotthonokat érintette a fásítás. Arról, hogy milyen fát ültessenek az udvarokban, az ott élő gyermekek döntöttek. Békés megyében például gyümölcs- és díszfa is került a földbe.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fásítási akciójában elsősorban olyan fákat telepítettek, – kőrist, nyírt, nyárfát, fenyőt és örökzöldeket –, amelyek gyorsan nőnek, hamar terebélyesednek, és rövid időn belül nagy árnyékot képesek adni. Több lakásotthonban összekötötték a fásítást a mindennapi gyümölcsfogyasztás és -feldolgozás lehetőségével is, így meggyet, cseresznyét, körtét és szilvát is ültettek. A fásításnak gyakorlati és szimbolikus jelentősége is van a szolgáltató életében.

– Elkötelezettek vagyunk abban, hogy gyermekeinket környezettudatos magatartásra tanítsuk.

A ránk bízott fiatalokat mi is gyakran nevezzük csemetéknek, ezért is szerepel szolgáltatónk logójában a facsemete.

Most, hogy ők is részt vesznek a fásításban, talán bennük is jobban tudatosul, hogy a gondoskodás, a törődés akkor eredményes, ha hosszú távú és folyamatos – kezdte a fásítási program ismertetését Balogh Zsolt főigazgató-helyettes.

– Tudniuk kell, hogy a természet nem valami távoli és megfoghatatlan dolog, hanem az az élővilág, ami körülvesz mindannyiunkat. Ezért visszük őket élménypedagógiai programunk részeként rendszeresen kirándulni a természetbe, és ragaszkodunk ahhoz is, hogy szelektíven gyűjtsék a szemetet, illetve ápolnak számos lakásotthonunkban konyhakertet és virágoskertet az ott élő gyerekek.

Hisszük, hogy ez a gondoskodó tevékenység felelősséget ébreszt bennük a természet iránt

– mondta a gyermekvédelmi szakember.

A szervezet saját környezetvédelmi programmal rendelkezik, amelynek megvalósításáért Görbe Tünde felel. Mint elmondta, a faültetés az egyik legfontosabb, de nem egyetlen eleme a környezettudatosságnak: a lakásotthonokban szelektíven gyűjtik a szemetet, és amit csak lehet, újrahasznosítanak. Rendszeresen szerveznek szemétgyűjtést, és papírgyűjtésben is részt vesznek a gyerekek, de a program része a természetvédelemhez kötődő ismeretterjesztés is.

– A fásításra az ősz a legalkalmasabb időszak. Mivel a kertjeinkben a fák öregedő félben vannak, vagy kevés van belőlük, éppen időszerű volt megszervezni ezt az akciót. A gyerekek maguk választották ki, hogy milyen fát szeretnének, volt, ahol inkább az árnyék hiányzott, így terebélyes lombot hozó fajták kerültek a földbe, másutt gyümölcsfákat kértek a lekvárfőzés és sütikészítés miatt – ismertette a program szakmai vezetője­.

A Szent Ágota Békés megyében található három lakásotthonában több mint 30 gyermek él.

Ők diófát, almát, körtét, cseresznyét és barackot, valamint gömbfát ültettek. A 18 éves Kurucz Dávid a diófa ültetésében vett részt, amit a gyulai Arany János utcai otthon udvarán helyeztek el. – Az volt a kérésünk, hogy diófát ültessünk, mert nemcsak hasznos növény, hanem a nagy lombkoronája alatt jó leülni, szalonnát sütni, beszélgetni. Ha mi már nem is, de az utánunk jövő fiatalok élvezhetik majd az árnyékát – árulta el lapunknak az otthon lakója.