Komlósi Döme koporsója egyben a bölcsője is, mely elringatja őt

Eltemették pénteken délelőtt Komlósi Dömét. Sokan elkísérték a tótkomlósi katolikus temetőben végső nyughelyére az ismeretlen gyermeket. A kisfiú holttestét a kisváros egyik utcájának lakatlan háza előtti bozótosban találták meg még október 26-án.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyvárás idejét éljük. A meghitt várakozás heteit tragédia árnyékolja be Komlóson. Pénteken gyászolók érkeztek a katolikus temetőbe, hogy végső búcsút vegyenek egy olyan gyermektől, akit soha nem láttak, akit nem ismerhettek. Ahogy arról hírportálunk beszámolt, a rendőrség nagy erőkkel keresi a bűncselekmény elkövetőjét. Máig senki nem tudja, valójában ki ő. A gyászjelentésen az állt: ismeretlen gyermek. A pici, hófehér koporsón már azt olvastuk: Komlósi Döme.

A megmagyarázhatatlan bűncselekmény annyira megrázta a tótkomlósiakat, hogy elhatározták, ha már volt, akinek nem kellett ez az ártatlan és értelmetlen halállal halt kisfiú, legalább utolsó, földi útján legyenek, akik elkíséri végső nyughelyére. Sokan voltunk.

Köztemetésen búcsúztak Komlósi Dömétől, aki angyalként jött, angyalként ment és a csillagok között a legfényesebb lett – arany betűkkel írták koporsójára.

A Naplemente Temetkezés ügyvezetője, Czirléné Kovács Tímea búcsúztatójával könnyeket csalt a gyászolók szemébe.

– Egy piciny gyermektől, egy alig élettől búcsúzunk, akit ez a fehér kis koporsó most, örökre magába zárt. Egy kisembertől, akit egészen péntekig, csak név nélküli gyermekként emlegettünk. Mára a Komlósi Döme nevet kapta. De nem a szüleitől, hanem hivataltól. Most sok jó érzésű, Döme számára idegen embert látok itt, akik könnyes szemmel emlékeznek valakire, akit még csak nem is ismerhettek, nem is láthattak. Tragédiája, röpke élete, megérintett mindenkit, aki ma eljött, hogy végső búcsút vegyen tőle. Körbeálljuk koporsóját, ami egyben a bölcsője is, s amely örökre elringatja őt. Angyalként jöttél, angyalként mentél, csillagok közt a legfényesebb lettél – megrázó, de sajnos igaz sorok ezek, mert még meg sem érkezett, és máris elment.

Roszel Norbert katolikus plébános a szertartás során, az imádságkor, a gyászban osztozókat arra is emlékeztette, imára a gyermek szüleinek még nagyobb szükségük van tetteik miatt. Szükségük lesz a vezekelésre, a bűnbocsánatra, hiszen megtagadták gyermekük szeretetét. Az atya fekete palástot és fehér stólát öltött magára. A fehér a gyermeki ártatlanságot szimbolizálta, míg a fekete azoknak üzenet, akiknek felelősségük van ebben a tragédiában.

A kisfiú sírjára hófehér fejfát állítottak, s miután elhelyezték a koszorúkat, a gyászolók egymás között is arról beszélgettek, mennyire megrázta őket a tragédia. Máig nem képesek napirendre térni felette, hogy ki, miért dobta el magától a gyermekét. Czirléné Kovács Tímea a szertartást követően hírportálunknak elmondta, Döme szép ruhában, a koporsójában macikkal alussza örök álmát.