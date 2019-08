Kocsis Korinna mentorálja a Tündérszépeket

Ha valakinek, akkor Kocsis Korinnának igazán nagy rutinja van a szépségversenyek terén. A modell a 2020-as országos Tündérszépek verseny kedvéért azonban a háttérbe vonul, hogy tapasztalataival segítse a mezőny indulóit. A döntőn viszont háziasszonyként tündököl majd.

Kocsis Korinnával, a verseny háziasszonyával a borsonline.hu készített interjút a verseny kapcsán.

– Mi motiválta önt a jelentkezéseknél?

– Az első versenyem a Nyugat Királynője volt 2008-ban, majd szintén abban az évben megnyertem a Vas megye szépe választást. A bátyám nevezett be. Akkor még 17 éves voltam, nem lett volna bátorságom jelentkezni. Örültem is neki, de féltem is, mert nem volt elég önbizalmam.

– Sok királynő nyilatkozik úgy, hogy nem is gondolták volna, hogy ilyen eredményt érnek el. Ön miért nem volt tisztában az adottságaival?

– A bátyám mellett egy kicsit fiúsítva voltam, és akkoriban még nem igazán követtem a szépségipar történéseit. A versenyeken pedig ámultam, mennyi gyönyörű nő van, és elbizonytalanodtam magamat illetően. Őszintén szólva, ez még a későbbi versenyeken is előjött. Amikor 2009-ben a Miss Earth Hungaryt megnyertem, akkor sem volt több önbizalmam, a korábbinál is több szép lánnyal találkoztam.

– Arra már ön jelentkezett?

– Igen, biztattak, hogy bármilyen helyezést érek el, már a részvétellel nyerhetek. És így is van!

– Kinek érdemes indulnia a Tündérszépek szépségversenyen?

– Annak, akit egy kicsit is érdekel a divat világa, a szépségipar, ha gondolkodott azon, hogy szeretne modellként dolgozni, reklám- vagy játékfilmben szerepelni. Ez utóbbi nekem is opció volt, voltak rövidebb szerepeim, de be kellett látnom, hogy nem érzem annyira a magaménak. Még a tévéhez is ugródeszka lehet.

– Mitől királynő a királynő?

– A szépség, bár fontos tényező, de csak egy a sok közül. Figyelik általában azt is, hogy mennyire könnyű együttműködni a lányokkal, hiszen egy évig feladatok várnak a királynőre. Fontos a pozitív beállítottság, a jókedv, szeretik a mosolygós lányokat, akikre jó ránézni.

– Mit tanácsol, milyen képeket csatoljanak a lányok a jelentkezéshez?

– Úgymond natúrabb fotókat javasolok, amiken jól látszik az arc. Ide nem való agyonretusált és sminkelt kép, nincs is értelme ilyet beküldeni, hiszen úgyis lesz személyes találkozó. Minél egyszerűbbek a fotók, annál jobb. Egy póló sorttal például szuper, mert aki szép, az mindig mindenben az. Nem gond, ha nincsenek minőségi fotói az indulónak, akkor csak jelölje be a jelentkezési felületen, hogy kéri az ingyenes profi fotózást.

– Miért ajánlja a Tündérszépeket?

– Szerintem az ismertség a legfontosabb, mert ha valaki jól gazdálkodik vele, akkor hosszabb távon sikert kovácsolhat belőle, ezért azt mondom, már csak ezért is ajánlom, hiszen országos szinten napilapokban, internetes oldalakon és számos felületeken fognak szerepelni a lányok. Én a szépségversenyeknek köszönhetem, hogy megismerték a nevem, az arcom, és egyre több felkérést kaptam fotózásokra, divatbemutatókra.

– Mi lesz a feladata a verseny során?

– Leginkább az, hogy a tapasztalataimmal segítsem a lányokat, mint egy mentor. A felkészítő táborban is ott leszek, számíthatnak rám a ruhák kiválasztásában, a fotózások alatt, a koreográfia betanulásánál, és a januári showműsor előtt is lelket öntök majd beléjük a színfalak mögött.