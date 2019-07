Kitüntetések átadásával vette kezdetét a Körösladányi Napok

Ünnepi képviselő-testületi üléssel, kitüntetések átadásával, kiállítással és zenei programokkal kezdődtek meg a 24. Körösladányi Napok pénteken. A rendezvény a hétvégén is színes programokkal folytatódik.

A Körösladányi Napok hagyományosan minden évben ünnepi képviselő-testületi üléssel kezdődik a művelődési házban. Az eseményen elmondott beszédében Kardos Károly polgármester kiemelte, a város legnagyobb, mintegy negyedszázada életre hívott rendezvényre elérte a célját, hiszen minden évben lehetőséget biztosít a helyiek és az elszármazottak találkozójára, de a környező településekről is nagy számban érkeznek érdeklődők a programokra.

Az elmúlt időszak eredményeit értékelve, kifejtette, számos sikeres pályázatnak köszönhetően is további fejlesztéseket valósíthattak meg. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon elnyert támogatásnak köszönhetően 2017 végén megtörtént az ipari park 47-es főúthoz való csatlakozása. A terület fejlesztésének második üteme is folyamatban van, amelynek részeként a középfeszültségű légvezetéket földkábellel váltják ki, és bekerítik az ipari parkot. Utóbbi közel 100 millió forint értékű fejlesztés. Belterületi kerékpárút épült 400 millió forintból.

Az egykori Körös-meder rekonstrukciójával erősödik majd a település belvíz- és árvízvédelmi biztonsága. Az óvoda és bölcsőde fejlesztésére 50 millió forintos pályázati forrást fordítanak, korszerűsítik a fűtési rendszert, eszközök tárolására alkalmas épületet alakítanak ki, eszközöket szereznek be. Az önkormányzat támogatja az általános iskolát is. Vidékfejlesztési támogatásból két utca kapott szilárd burkolatot összesen 100 millió forint értékben.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázata segítségével szabadtéri kondipark épült, a TAO keretében pedig rekortán borítású, multifunkciós sportpálya. Kardos Károly hozzátette, a lehető legtöbb sportág űzését szeretnék biztosítani, ezért nyújtottak be pályázatot BMX- és gördeszkapálya építésére. Bővítették a víziközmű intézmény gépparkját, hogy a megnövekedett igényeknek is megfeleljenek.

Önerős beruházásokat is megvalósítottak mintegy 120 millió forint értékben. A Battyány utca újabb szakasza újult meg, ugyancsak aszfaltozás zajlott a Béke utcában, a polgármester hivatalnál parkolók épültek, az ABC előtt pedig a járdaszakaszt fejlesztették. Hetven hektárnyi termőföldet is vásároltak mintegy 80 millió forint értékben. Hamarosan megkezdődik a közvilágítási rendszer korszerűsítése, valamennyi lámpatestet cserélik és új lámpatesteket állítanak üzembe, hogy a rendszer hatékonyabbá váljon.

A beruházás értéke mintegy 80 millió forint. A fiatalok helyben maradásának ösztönzésére négy újabb bérlakás épül, amit várhatóan idén birtoka vehetnek a bérlők. A polgármester hangsúlyozta, a város vagyongyarapodása az elmúlt öt évben megközelítette az 5 milliárd forintot.

Kardos Károly szólt a civil szervezetek település életében betöltött kiemelkedő szerepéről, amivel a város társadalmi életében fontos feladatokat látnak el, illetve beszéde végén külön köszöntötte az elszármazottakat.

Ezután átadták az idei városi elismeréseket. A Körösladányért kitüntetés ezúttal óriási vastaps kíséretében Tóth Ferencné nyugalmazott óvónő, óvodavezető és Varga István, a víziközmű intézmény nyugalmazott vezetője vehette át Kardos Károly polgármestertől. A Körösladány Elismerő Oklevelet pedig Szatmáriné Rudner Mariann védőnő és Koós Tibor, a Vén Márkus vendéglő korábbi vezetője érdemelte ki.

Ezután Bagdi János bőrdíszműves munkáiból és ifj. Kádár Ferenc népi témájú képeslapjaiból nyílt kiállítás, majd elkezdődtek a színpadi programok gyerekműsorral, a Ham Ko Hammal, Liszter Sándorral, Jolly és Suzyval, utcabállal. Szombaton is színes programok várják a látogatókat, este érkeznek a 90-es évek sztárjai, a Hip Hop Boyz, a V Tech, a Kozmix, a Happy Gang, Erős vs Spigiboy és lesz tűzijáték is. Vasárnap mások mellett a P. Mobil is fellép majd.