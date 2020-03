Kiszállított menüből lakik jól a többség a megyében

Az ételkiszállítás bevezetésével, növelésével igyekszik meglévő kapacitásait kihasználni, dolgozóit megtartani a Békés megyei éttermek többsége. A vendéglők egy részében eddig biztosították a helyben fogyasztást 11-től 15 óráig, de az új jogszabály szerint csak elvihető, házhoz rendelhető a menü. Amiben mindenki egyetért, az a higiéniai szabályok maximális betartása, a futárok révén is.

Eddig is vékony jégen táncoltak az éttermek megyénkben, mert egyre kevesebben jártak menün kívül ebédelni, vacsorázni a vendéglőkbe. Vozár Márton, a megyei kereskedelmi és iparkamara turisztikai és vendéglátó szakbizottságának elnöke elmondta, a mostani helyzetben még nehezebb a dolguk az éttermeknek. Dönteniük kell, hogy egész egyszerűen bezárnak és elvégzik a szükséges felújítást, festést, vagy kitartanak, és átállnak az elvitelre való kiszolgálásra, valamint a kiszállításra.

– Ami a legfontosabb, az a dolgozók és a vendégek védelme – ecsetelte Vozár Márton. – Sokan úgy vélik, a vendéglátósoknak a bőrük alatt is pénz van. Ez viszont régóta nem igaz, sőt, tartalékaik is végesek. Ezért is próbálnak a vendégek kedvében járni, biztosítani az ételválasztékot.

Vozár Márton kitért arra, a kamara felhívta tagjai figyelmét arra, hogy milyen körülmények között és védőfelszerelések használatával szállítsanak ki ételt. A steril környezet a konyhán, az étteremben, a megrendelőkhöz eljutás, valamint az étel ki- és átadása miatt egyaránt fontos. A maszk és a kesztyű védi a futárt, valamint az ételt otthon átvevőket is. Az egyszer használatos dobozok a legbiztonságosabbak, mert ezekről tudni lehet, hogy hol vásárolták, mikor és milyen szerekkel fertőtlenítették.

Piatkó Zsolt mesterszakács, a csabai Stones Étterem és Pizzéria séfje kiemelte, délelőtt 11-től 15 óráig az étteremben is fogyaszthattak a vendégek, de ez változott, így az otthon lévők kiszállítással történő ellátása lett a legfontosabb. Menüket, étlapos ételeket is választhatnak a vendégek, és több elérhetőségen értesülhetnek az éppen aktuális kínálatról.

– A konyha fertőtlenítése folyamatos, a szükséges védőfelszerelések kollégáink rendelkezésére állnak a szájmaszktól a kesztyűig, a kézfertőtlenítőkig – emelte ki Piatkó Zsolt. – A futár csak akkor indulhat, ha meggyőződtünk arról, hogy minden előírásnak megfelel.

Gálea Gábor békési zöldséges elmondta, a járvány megjelenéséig kiszállítással nem foglalkoztak. Most azonban eljött annak az ideje, hogy így szolgálják ki a vásárlókat, akiknek nem kell kimozdulniuk otthonról. Ők azzal segítenek ezekben a nehéz hetekben, hogy a kiszállításra, a fogyasztói árakra nem raknak rá semmilyen pluszt.

A csabaiak régi kedvenc helye, a felújított Jobb Mint Otthon Étterem a napokban nyitott. A vendéglőben elmondták, nem így tervezték a nyitást, amikor a munkálatokat a tavalyi év során elkezdték. Ugyanakkor alkalmazkodtak az új helyzethez, és azt az utat választották, hogy tőlük telhetően a legfinomabb ételeket készítik el. A menü a vendéglőből elvihető, de a többség a kiszállítást választja. Odafigyelnek, hogy a futárok minden szükséges járványügyi előírást betartsanak.