Keresik az utcán talált halott csecsemő anyját

Halott csecsemőt találtak október 26-án Tótkomlóson. A helyieket megrázó bűncselekményben jelenleg is nyomoz a rendőrség, nyomravezetői díjat is kitűztek. Hírportálunk úgy tudja, a kisbabát pénteken többen elkísérik utolsó útjára a kisváros katolikus temetőjében.

Angyalként jöttél… angyalként mentél… csillagok közt a legfényesebb lettél… – olvasható az ismeretlen csecsemő gyászjelentésén. Miközben gyermekes családok, idősek, fiatalok a meghitt és legszentebb ünnepre, a mézeskalács-illatú karácsonyra készülődnek, e parányi kis életnek csupán pár óra adatott meg. Egy pléd és egy túlméretezett lánykaruha. Ennyi jutott a kisbabának e földi létből ringató, óvó, meleg anyai ölelés helyett. Ítélkezők sora már leírta a véleményét, kimondta az anyára a végítéletet. Mi a nyomozásra, a tényekre voltunk kíváncsiak. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, dr. Szombati Andrea rendőr őrnagy válaszolt kérdéseinkre.

– Milyen körülmények között és kik találták meg a halott gyermeket? S miként vette kezdetét a nyomozás?

– A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába október 26-án 17 óra 30 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Tótkomlóson egy lakatlan családi ház előtti bozótos területen, egy nejlonzacskóba csomagolt halott csecsemőt találtak a közelben lakók. A megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya ismeretlen tettes ellen emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

– A gyanúsítottat, gyanúsítottakat milyen emberi (rendőrségi, szakértői) erőforrásokat, modern technikai, vizsgálati módszereket bevetve keresik?

– A megyei rendőr-főkapitányság nyomozói, bűnügyi technikusai és az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei folyamatosan dolgoznak, hogy a történtek összes körülményét felderítsék. Információkat gyűjtenek, elemeznek, értékelnek, mintavételek történnek. A felderítő munka ugyanolyan intenzív, mint a nyomozás kezdetén. A rendőrség minden törvényes eszközt, módszert felhasznál, hogy azonosítsa az anyát és tisztázza, milyen élethelyzetben történt ez a tragédia. Az utóbbinak is kiemelt jelentősége van: az eddigi információk alapján vélhetően egy eltitkolt terhességről lehetett szó. Elképzelhető, hogy a nő, aki a csecsemőt világra hozta, súlyos válsághelyzetben van. Anyagi helyzete, egészségi problémája miatt ő vagy vele élő (akár több) gyermeke segítségre szorul. A rendőrség szakemberei a büntetőeljárás lefolytatása mellett arra is felkészültek, hogy akár a társhatóságok bevonásával megtegyék azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség van. Ezen felül a nyomozás során rögzített tárgyi bizonyítási eszközöket, anyagmaradványokat, nyomokat, mintákat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban soron kívül vizsgálják meg, a szakértői vizsgálatok egy részének már van eredménye. Rendelkezésre áll a csecsemő DNS-e mellett az apa és az anya DNS-e is. A fejlett tudományos vizsgálati módszereknek, kiterjedt adattáraknak köszönhetően, ha a jövőben bármikor bármilyen ügy, akár kisebb súlyú bűncselekmény miatt bekerül az anya vagy az apa DNS-e a nyilvántartásba, azonnal azonosíthatóvá válnak. A kis testen talált szőrök, hajszálak vizsgálata alapján elmondható, hogy egy olyan nő lehet a gyermek édesanyja, akinek a kisfiú megszületésekor festett szőke, hosszú haja volt. A hajában lehettek vörösre festett tincsek is. A pléden, amelyben a kisgyermek volt, állatszőrök is voltak. A vizsgálatok eredményeképpen az is kiderül majd, hogy milyen állat volt azon a helyen, ahol a plédet használták, ahonnan a gyermek az utcára került.

– A holttest megtalálása óta tudták rekonstruálni, hogy vajon mi történt a baba megszületése és a holttest meglelése közötti idő alatt?

– A kisfiú élve született. A vizsgálatok eredménye szerint a megtalálását megelőző 24–48 órában, valószínűleg október 25-én, pénteken jött világra. A kis testen erőszakra, bántalmazásra utaló sérülés nem volt. Tehát nem azért vesztette életét, mert valaki megütötte, megszorította, elzárta a levegő útját. A csecsemőt letörölgették, úgy volt beletéve egy kislányruhába, plédbe, illetve egy nejlonzacskóba. A kicsi a megszületését követően élt valameddig, és azért halt meg, mert nem kapta meg a szükséges ellátást.

– Nyomravezetői díjat is kitűztek, ötszázezer forintot. Érdemi információkkal jelentkezett már valaki?

– Nagyon sok információ érkezik a rendőrségre, amelyeket a nyomozók soron kívül ellenőriznek. Akár név nélkül is lehet bejelentéseket tenni a Telefontanú ingyenes számán, a 06-80/555-111-es számon. A rendőrség ezúton is köszöni mindenkinek a segítséget. A díjkitűzés változatlanul érvényben van, a rendőrség kész arra, hogy kifizesse a félmillió forintot annak, aki a bűncselekmény elkövetőjének azonosítását eredményező, bizonyító erejű információt szolgáltat. Válaszadásunk időpontjáig ilyen információ még nem érkezett.

– Pénteken eltemetik a babát. A kis teste megpihen, de a rendőrség nem. Mi a sikeres felderítés következő lépése?

– A rögzített minták, adatok, információk elemzése, értékelése, a nejlonszatyron talált ujjnyomok vizsgálata történik. Emellett a nyomozók minden olyan értesülést soron kívül ellenőriznek, ami kapcsolatba hozható lehet a bűncselekménnyel. Az adatgyűjtést Tótkomlósról kiindulva egyre inkább kiterjesztik annak érdekében, hogy mielőbb azonosítsák az elhunyt gyermek édesanyját.

Az enyhítő körülmények feltárásában a legtöbbet az anya segíthetne azzal, ha együttműködne Felmerülhet az anyában, a segítőiben: bujkáljanak tovább vagy adják fel magukat? Milyen büntetési tételről van szó és egy ilyen tragédia után beszélhetünk enyhítő körülményről? – kérdeztük Szombati Andreától. – Ami történt, a büntető törvénykönyv alapján egy életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, és a büntethetősége nem évül el. A rendőrség folyamatosan dolgozik a tragédia körülményeinek felderítésén. Ezt a munkát nagyban segítik a fejlett tudományos vizsgálati módszerek. A DNS alapján a jövőben gyakorlatilag bármikor, bármennyi idő múlva, akár több év elteltével is azonosíthatók a szülők, de a nyomozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez mihamarabb megtörténjen. Nemcsak azért, hogy a büntetőeljárás eredményes legyen, hanem azért is, hogy tisztázódjon, milyen helyzetben volt, van az a nő, aki ezt tette és ő, illetve gyermekei, családja megkapják a szükséges segítséget. A büntető törvény a súlyosító mellett enyhítő körülményeket is felsorol. De mindaddig, amíg nem tudjuk pontosan, mi történt, nem ismerjük az anya élethelyzetét, nem tudjuk teljes részletességgel, hogyan történt a tragédia, ezeket az enyhítő körülményeket sem tudja a rendőrség feltárni. Tehát ahhoz, hogy az enyhítő körülményeket a büntetés kiszabásánál a bíróság értékelni tudja, teljes körűen fel kell deríteni a haláleset körülményeit. Ebben és ezzel együtt az enyhítő körülmények feltárásában is a legtöbbet az anya segíthetne azzal, ha együttműködne a rendőrséggel.

